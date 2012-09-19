النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسبوع في 10 صور: مذبحة بشعة في جزر فارو.. وقطار كوري يطلق صاروخًا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. انطلق صاروخ SpaceX إلى مدار كوكب الأرض حاملاً 4 أشخاص ليس من بينهم أي رواد فضاء للمرة الأولى على الإطلاق، بينما شهدت جزر فارو مذبحة راح ضحيتها أكثر من 1400 دولفين في يوم واحد في تقليد سنوي أثار حفيظة الكثيرين حول العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


1- عودة المعزز الرئيس إلى الأرض بعد إطلاق صاروخ SpaceX الذي يحمل 4 أشخاص ليس من بينهم رواد فضاء إلى مدار الأرض للمرة الأولى



2- شعاع من النار أحدثه صاروخ SpaceX أثناء انطلاقه إلى مدار الأرض



3- إطفائي يحاول السيطرة على النار قبل تمددها في متنزه سيكويا الوطني في كاليفورنيا حيث تواجه المنطقة حرائق مستعرة مستمرة



4- جزر فارو.. جثث الدلافين ملقاة بعد ذبحها وانتشالها من البحر الملطخ بالدماء في تقليد سنوي وصف بـ"المذبحة"



5- أثناء إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا من المحتمل أن يكون باليستيًا من قطار



6- عمال الإنقاذ يحاولون البحث عن أحياء في انهيار أرضي ابتلع 3 منازل في المكسيك



7- مشهد يُظهر الحريق الهائل في جبال سييرا بيرميخا في الأندلس بإسبانيا



8- أطفال يلعبون كرة القدم أثناء غروب الشمس في جنوب إفريقيا



9- البرق يضرب مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك خلال عاصفة رعدية



10- جبل جليدي يطفو في خليج ديسكو على الساحل الغربي لجرينلاند








الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأسبوع في 10 صور: مذبحة بشعة في جزر فارو.. وقطار كوري يطلق صاروخًا
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. انطلق صاروخ SpaceX إلى مدار كوكب الأرض حاملاً 4 أشخاص ليس من بينهم أي رواد فضاء للمرة الأولى على الإطلاق، بينما شهدت جزر فارو مذبحة راح ضحيتها أكثر من 1400 دولفين في يوم واحد في تقليد سنوي أثار حفيظة الكثيرين حول العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


1- عودة المعزز الرئيس إلى الأرض بعد إطلاق صاروخ SpaceX الذي يحمل 4 أشخاص ليس من بينهم رواد فضاء إلى مدار الأرض للمرة الأولى



2- شعاع من النار أحدثه صاروخ SpaceX أثناء انطلاقه إلى مدار الأرض



3- إطفائي يحاول السيطرة على النار قبل تمددها في متنزه سيكويا الوطني في كاليفورنيا حيث تواجه المنطقة حرائق مستعرة مستمرة



4- جزر فارو.. جثث الدلافين ملقاة بعد ذبحها وانتشالها من البحر الملطخ بالدماء في تقليد سنوي وصف بـ"المذبحة"



5- أثناء إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا من المحتمل أن يكون باليستيًا من قطار



6- عمال الإنقاذ يحاولون البحث عن أحياء في انهيار أرضي ابتلع 3 منازل في المكسيك



7- مشهد يُظهر الحريق الهائل في جبال سييرا بيرميخا في الأندلس بإسبانيا



8- أطفال يلعبون كرة القدم أثناء غروب الشمس في جنوب إفريقيا



9- البرق يضرب مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك خلال عاصفة رعدية



10- جبل جليدي يطفو في خليج ديسكو على الساحل الغربي لجرينلاند








19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:46 AM

الأسبوع في 10 صور: مذبحة بشعة في جزر فارو.. وقطار كوري يطلق صاروخًا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,671

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. انطلق صاروخ SpaceX إلى مدار كوكب الأرض حاملاً 4 أشخاص ليس من بينهم أي رواد فضاء للمرة الأولى على الإطلاق، بينما شهدت جزر فارو مذبحة راح ضحيتها أكثر من 1400 دولفين في يوم واحد في تقليد سنوي أثار حفيظة الكثيرين حول العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


1- عودة المعزز الرئيس إلى الأرض بعد إطلاق صاروخ SpaceX الذي يحمل 4 أشخاص ليس من بينهم رواد فضاء إلى مدار الأرض للمرة الأولى



2- شعاع من النار أحدثه صاروخ SpaceX أثناء انطلاقه إلى مدار الأرض



3- إطفائي يحاول السيطرة على النار قبل تمددها في متنزه سيكويا الوطني في كاليفورنيا حيث تواجه المنطقة حرائق مستعرة مستمرة



4- جزر فارو.. جثث الدلافين ملقاة بعد ذبحها وانتشالها من البحر الملطخ بالدماء في تقليد سنوي وصف بـ"المذبحة"



5- أثناء إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا من المحتمل أن يكون باليستيًا من قطار



6- عمال الإنقاذ يحاولون البحث عن أحياء في انهيار أرضي ابتلع 3 منازل في المكسيك



7- مشهد يُظهر الحريق الهائل في جبال سييرا بيرميخا في الأندلس بإسبانيا



8- أطفال يلعبون كرة القدم أثناء غروب الشمس في جنوب إفريقيا



9- البرق يضرب مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك خلال عاصفة رعدية



10- جبل جليدي يطفو في خليج ديسكو على الساحل الغربي لجرينلاند








اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,755
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,674
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,094

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة