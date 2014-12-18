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"الصحة" تستعرض مستجدات متحور "أوميكرون" في مؤتمر "كورونا".. غدًا

متحدث "الموارد البشرية" يبيّن نسب التحصين بالقطاعين العام والخاص

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض سعد عبدالله ال حماد ، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدوره، خلال المؤتمر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل، ونسب التحصين في القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، يستعرض الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية"، خلال المؤتمر مستجدات متحور "أوميكرون" والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تستعرض مستجدات متحور "أوميكرون" في مؤتمر "كورونا".. غدًا
سبق

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض سعد عبدالله ال حماد ، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدوره، خلال المؤتمر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل، ونسب التحصين في القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، يستعرض الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية"، خلال المؤتمر مستجدات متحور "أوميكرون" والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
10:15 PM

"الصحة" تستعرض مستجدات متحور "أوميكرون" في مؤتمر "كورونا".. غدًا

متحدث "الموارد البشرية" يبيّن نسب التحصين بالقطاعين العام والخاص

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
1,440

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

ويستعرض سعد عبدالله ال حماد ، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدوره، خلال المؤتمر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل، ونسب التحصين في القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، يستعرض الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية"، خلال المؤتمر مستجدات متحور "أوميكرون" والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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