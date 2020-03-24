أعلنت النيابة العامة عن اكتمال استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد، وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة؛ لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، موضحة أن ذلك ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فيروس "كورونا".
"النيابة" تعلن جاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد.. ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا"
وفق معايير احترافية عالية الجودة عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة آمنة
أعلنت النيابة العامة عن اكتمال استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد، وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة؛ لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، موضحة أن ذلك ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فيروس "كورونا".النيابة العامة
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"النيابة" تعلن جاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد.. ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا"عبدالله البرقاوي سبق 2020-03-24
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
03:14 PM
"النيابة" تعلن جاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد.. ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا"
وفق معايير احترافية عالية الجودة عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة آمنة
أعلنت النيابة العامة عن اكتمال استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد، وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة؛ لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، موضحة أن ذلك ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فيروس "كورونا".
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