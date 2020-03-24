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"النيابة" تعلن جاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد.. ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا"

وفق معايير احترافية عالية الجودة عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة آمنة

أعلنت النيابة العامة عن اكتمال استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد، وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة؛ لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، موضحة أن ذلك ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فيروس "كورونا".

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة" تعلن جاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد.. ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا"
سبق

أعلنت النيابة العامة عن اكتمال استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد، وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة؛ لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، موضحة أن ذلك ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فيروس "كورونا".

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
03:14 PM

"النيابة" تعلن جاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد.. ضمن إجراءات الوقاية من "كورونا"

وفق معايير احترافية عالية الجودة عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة آمنة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,735

أعلنت النيابة العامة عن اكتمال استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد، وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة؛ لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، موضحة أن ذلك ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فيروس "كورونا".

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