جامعة جازان: وطّنّا 220 وظيفة وقلّصنا عقوداً بـ15.9 مليون تحقيقاً لكفاءة الإنفاق

بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التطوير المنسجمة مع النقلة التنموية التي تعيشها المملكة

حققت جامعة جازان خلال عام 2020 العديد من الإنجازات في تحقيق كفاءة الإنفاق بمنافستها 651 جهة حكومية وحصولها على المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية بالاعتماد على كوادر الجامعة من مهندسين وفنيين في صيانة 148 عيادة أسنان والاستغناء عن إبرام عقود مع الشركات الموردة، إلى جانب توطين 220 وظيفة وشغلها بالشباب السعودي ضمن عقود التشغيل والصيانة.

وأوضح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة تحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومن سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، ومتابعة واهتمام وزير التعليم دعما لبرامج الجامعة وخططها التطويرية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

وأكد أن الجامعة استهدفت تحقيق كفاءة الإنفاق والتوازن المالي؛ عبر تعزيز التخطيط الفاعل لإدارة الموارد المالية وفق أفضل الممارسات المعمول بها، انطلاقاً من خططها التطويرية، وبما ينعكس إيجاباً على مسيرة التطوير المنسجمة مع النقلة التنموية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات.

وأوضح وكيل الجامعة رئيس فريق كفاءة الإنفاق الدكتور محمد معشي؛ أن الجامعة نجحت في تحقيق المركز الثالث وطنياً وعلى مستوى الجهات الحكومية في مجال كفاءة الإنفاق معتمدة على كوادرها الوطنية الشابة من المهندسين، واستغنت عن إبرام عقد صيانة بقيمة 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، مضيفاً أنه تم الاستغناء عن عقود 12 مرفقاً، كما نجحت في خفض قيمة عدد من عقود الإيجار وهو ما مكن الجامعة من الوصول إلى وفورات مالية بلغت (15.955.500) خمسة عشر مليوناً، وتسعمائة وخمسة وخمسين ألفاً، وخمسمائة ريال.

وأضاف الدكتور "معشي" أن الجامعة وطّنت وظائفها الفنية والهندسية بتوطين 220 وظيفة من وظائفها الفنية والهندسية والإشرافية ضمن عقود التشغيل والصيانة، بتوظيف كوادر سعودية مؤهلة في شتى المجالات، موضحاً أن الجامعة عملت على نقل 20 كلية ومعهداً وعمادة لمبانٍ جامعية وحكومية توفر بيئة تعليمة وإدارية متميزة، بعد أن أعادت ترتيب أولويات المشاريع، والاستغناء عن مبانٍ مستأجرة بتسكين أكثر من كلية أو عمادة في مبنى واحد، فضلاً عن إعادة تهيئة بعض المجمعات الجامعية الحكومية لتستوعب كليات إضافية.