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شاهد.. لقطات تعرضها "الدفاع" لإسقاط وتدمير "مسيرات حوثية مفخخة"

محاولة للميليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية

عرضت وزارة الدفاع السعودية، لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات دون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

يأتي ذلك فيما أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً، أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه نجران.

وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلن الخميس عن اعتراض وتدمير 8 مسيرات مفخخة، أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

كما أعلن "التحالف" عن إطلاق الميليشيا لصاروخ بالستي من صنعاء وسقوطه بعد الإطلاق في محافظة الجوف، مشيرًا إلى أن الميليشيا حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

قطار سوهاج مصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لقطات تعرضها "الدفاع" لإسقاط وتدمير "مسيرات حوثية مفخخة"
سبق

عرضت وزارة الدفاع السعودية، لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات دون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

يأتي ذلك فيما أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً، أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه نجران.

وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلن الخميس عن اعتراض وتدمير 8 مسيرات مفخخة، أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

كما أعلن "التحالف" عن إطلاق الميليشيا لصاروخ بالستي من صنعاء وسقوطه بعد الإطلاق في محافظة الجوف، مشيرًا إلى أن الميليشيا حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
07:25 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:49 PM

شاهد.. لقطات تعرضها "الدفاع" لإسقاط وتدمير "مسيرات حوثية مفخخة"

محاولة للميليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,006

عرضت وزارة الدفاع السعودية، لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات دون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

يأتي ذلك فيما أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً، أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه نجران.

وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلن الخميس عن اعتراض وتدمير 8 مسيرات مفخخة، أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

كما أعلن "التحالف" عن إطلاق الميليشيا لصاروخ بالستي من صنعاء وسقوطه بعد الإطلاق في محافظة الجوف، مشيرًا إلى أن الميليشيا حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

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