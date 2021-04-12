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فيديو من أستراليا.. مبتعث يُنقذ جاره المسن من حريق شبّ بمنزله

تعرّض لإصابة في يده خلال عملية الإنقاذ

نجح المبتعث السعودي في مدينة أدليد الأسترالية "نوح الحربي" من إنقاذ جاره الأسترالي الذي يبلغ من العمر 94 عاماً، من حريق اندلع في منزله، وذلك في عمل بطولي مشرّف تعرض خلاله لإصابة في يده.

وزار "الحربي" جاره المسن في المستشفى، واطمأنّ على صحته، فيما قدّم المسن الأسترالي بدوره شكره وامتنانه للمبتعث على عمله الإنساني النبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو من أستراليا.. مبتعث يُنقذ جاره المسن من حريق شبّ بمنزله
سبق

نجح المبتعث السعودي في مدينة أدليد الأسترالية "نوح الحربي" من إنقاذ جاره الأسترالي الذي يبلغ من العمر 94 عاماً، من حريق اندلع في منزله، وذلك في عمل بطولي مشرّف تعرض خلاله لإصابة في يده.

وزار "الحربي" جاره المسن في المستشفى، واطمأنّ على صحته، فيما قدّم المسن الأسترالي بدوره شكره وامتنانه للمبتعث على عمله الإنساني النبيل.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:21 PM

فيديو من أستراليا.. مبتعث يُنقذ جاره المسن من حريق شبّ بمنزله

تعرّض لإصابة في يده خلال عملية الإنقاذ

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سويد الحارثي - الرياض
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3,879

نجح المبتعث السعودي في مدينة أدليد الأسترالية "نوح الحربي" من إنقاذ جاره الأسترالي الذي يبلغ من العمر 94 عاماً، من حريق اندلع في منزله، وذلك في عمل بطولي مشرّف تعرض خلاله لإصابة في يده.

وزار "الحربي" جاره المسن في المستشفى، واطمأنّ على صحته، فيما قدّم المسن الأسترالي بدوره شكره وامتنانه للمبتعث على عمله الإنساني النبيل.

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