أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي: بناءً على التوجيهات العليا قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته ابتداءً من غرة رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).
قصر الدخول إلى المسجد النبوي وساحاته على الأشخاص المحصنين
وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي: بناءً على التوجيهات العليا قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته ابتداءً من غرة رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).
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قصر الدخول إلى المسجد النبوي وساحاته على الأشخاص المحصنينيوسف سفر سبق 2021-04-08
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
04:28 PM
قصر الدخول إلى المسجد النبوي وساحاته على الأشخاص المحصنين
وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي: بناءً على التوجيهات العليا قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته ابتداءً من غرة رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).
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