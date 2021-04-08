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قصر الدخول إلى المسجد النبوي وساحاته على الأشخاص المحصنين

وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي: بناءً على التوجيهات العليا قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته ابتداءً من غرة ‎رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).

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قصر الدخول إلى المسجد النبوي وساحاته على الأشخاص المحصنين
سبق

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي: بناءً على التوجيهات العليا قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته ابتداءً من غرة ‎رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
04:28 PM

قصر الدخول إلى المسجد النبوي وساحاته على الأشخاص المحصنين

وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين

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يوسف سفر - المدينة المنورة
0
7,753

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي: بناءً على التوجيهات العليا قصر الدخول للمسجد النبوي وساحاته ابتداءً من غرة ‎رمضان المبارك على الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ).

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