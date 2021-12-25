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طبيب سعودي يُجري جراحة لاستئصال ورم من قلب جنين داخل رحم أمه بالولايات المتحدة

العملية الجراحية تكللت بالنجاح وأكمل الجنين نموه بصحة جيدة حتى إتمام الولادة

نجح فريق طبي جراحي، يقوده طبيب سعودي، في مركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة، في استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، حين كان عمره خمسه أشهر، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قال الطبيب السعودي هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك، إنه تمكَّن من استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، وإرجاع الجنين للرحم؛ ليكمل الحمل حتى الولادة، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك.

ونشر الطبيب مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر"، يُظهر محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها لجنين في رحم أمه.

وفي تفاصيل الواقعة، علمت سام درينون -وهي حامل في الأسبوع الخامس والعشرين- أن طفلها الذي لم يولد بعد يعاني ورمًا، يضغط على القلب؛ وسيحتاج الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإبقاء الجنين على قيد الحياة.

وقالت درينون لمراسل "إن بي سي نيوز": "كل شيء كان على ما يرام.. ولكن بعد إجراء الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، التي كانت في 27 إبريل، اكتشفنا أن هناك خطأ ما".

وتم إخبار درينون وزوجها ديفيد بأنها بحاجة لعملية جراحية لإزالة الورم الذي يضغط على الجانب الأيسر من قلب الجنين، ويسبب مشاكل في الدورة الدموية.

وبعد 36 ساعة فقط من لقاء المتخصصين في كليفلاند كلينك لمناقشة خياراتها خضعت درينون لعملية جراحية. وأشار المركز إلى أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وأكمل الجنين نموه، وتم إجراء عملية الولادة، والتأكد أن الطفل بصحة جيدة.

واضطر الفريق بقيادة الجراح الرئيسي هاني نجم، من أجل إزالة الورم، إلى فتح البطن والرحم جراحيًّا، ثم تمكنوا من رفع ذراعَي الجنين، ودخول تجويف الصدر، وإزالة الورم، واستعادة تدفق الدم، ثم أعاد الجراحون وضع الجنين في الرحم لمواصلة الحمل.

وأنجبت درينون الطفل ريلان بعد 10 أسابيع من الجراحة في 13 يوليو 2021، وتمت ولادته بعملية قيصرية شبه كاملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيب سعودي يُجري جراحة لاستئصال ورم من قلب جنين داخل رحم أمه بالولايات المتحدة
سبق

نجح فريق طبي جراحي، يقوده طبيب سعودي، في مركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة، في استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، حين كان عمره خمسه أشهر، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قال الطبيب السعودي هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك، إنه تمكَّن من استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، وإرجاع الجنين للرحم؛ ليكمل الحمل حتى الولادة، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك.

ونشر الطبيب مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر"، يُظهر محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها لجنين في رحم أمه.

وفي تفاصيل الواقعة، علمت سام درينون -وهي حامل في الأسبوع الخامس والعشرين- أن طفلها الذي لم يولد بعد يعاني ورمًا، يضغط على القلب؛ وسيحتاج الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإبقاء الجنين على قيد الحياة.

وقالت درينون لمراسل "إن بي سي نيوز": "كل شيء كان على ما يرام.. ولكن بعد إجراء الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، التي كانت في 27 إبريل، اكتشفنا أن هناك خطأ ما".

وتم إخبار درينون وزوجها ديفيد بأنها بحاجة لعملية جراحية لإزالة الورم الذي يضغط على الجانب الأيسر من قلب الجنين، ويسبب مشاكل في الدورة الدموية.

وبعد 36 ساعة فقط من لقاء المتخصصين في كليفلاند كلينك لمناقشة خياراتها خضعت درينون لعملية جراحية. وأشار المركز إلى أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وأكمل الجنين نموه، وتم إجراء عملية الولادة، والتأكد أن الطفل بصحة جيدة.

واضطر الفريق بقيادة الجراح الرئيسي هاني نجم، من أجل إزالة الورم، إلى فتح البطن والرحم جراحيًّا، ثم تمكنوا من رفع ذراعَي الجنين، ودخول تجويف الصدر، وإزالة الورم، واستعادة تدفق الدم، ثم أعاد الجراحون وضع الجنين في الرحم لمواصلة الحمل.

وأنجبت درينون الطفل ريلان بعد 10 أسابيع من الجراحة في 13 يوليو 2021، وتمت ولادته بعملية قيصرية شبه كاملة.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
11:11 PM

طبيب سعودي يُجري جراحة لاستئصال ورم من قلب جنين داخل رحم أمه بالولايات المتحدة

العملية الجراحية تكللت بالنجاح وأكمل الجنين نموه بصحة جيدة حتى إتمام الولادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق طبي جراحي، يقوده طبيب سعودي، في مركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة، في استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، حين كان عمره خمسه أشهر، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، قال الطبيب السعودي هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك، إنه تمكَّن من استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، وإرجاع الجنين للرحم؛ ليكمل الحمل حتى الولادة، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك.

ونشر الطبيب مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر"، يُظهر محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها لجنين في رحم أمه.

وفي تفاصيل الواقعة، علمت سام درينون -وهي حامل في الأسبوع الخامس والعشرين- أن طفلها الذي لم يولد بعد يعاني ورمًا، يضغط على القلب؛ وسيحتاج الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإبقاء الجنين على قيد الحياة.

وقالت درينون لمراسل "إن بي سي نيوز": "كل شيء كان على ما يرام.. ولكن بعد إجراء الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، التي كانت في 27 إبريل، اكتشفنا أن هناك خطأ ما".

وتم إخبار درينون وزوجها ديفيد بأنها بحاجة لعملية جراحية لإزالة الورم الذي يضغط على الجانب الأيسر من قلب الجنين، ويسبب مشاكل في الدورة الدموية.

وبعد 36 ساعة فقط من لقاء المتخصصين في كليفلاند كلينك لمناقشة خياراتها خضعت درينون لعملية جراحية. وأشار المركز إلى أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، وأكمل الجنين نموه، وتم إجراء عملية الولادة، والتأكد أن الطفل بصحة جيدة.

واضطر الفريق بقيادة الجراح الرئيسي هاني نجم، من أجل إزالة الورم، إلى فتح البطن والرحم جراحيًّا، ثم تمكنوا من رفع ذراعَي الجنين، ودخول تجويف الصدر، وإزالة الورم، واستعادة تدفق الدم، ثم أعاد الجراحون وضع الجنين في الرحم لمواصلة الحمل.

وأنجبت درينون الطفل ريلان بعد 10 أسابيع من الجراحة في 13 يوليو 2021، وتمت ولادته بعملية قيصرية شبه كاملة.

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