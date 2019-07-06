النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحياة الفطرية" توضح: لهذا السبب جمعنا جماجم ظباء الريم والمها

بعد تداول تكهنات بأنها تعود لنفوق بسبب أمراض غامضة أو صيد جائر

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن الصورة المتداولة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها، التي رجحت التكهنات أثناء تداولها أن ذلك يعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.

من جهة أخرى، أوضح لـ"سبق" مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحياة الفطرية" توضح: لهذا السبب جمعنا جماجم ظباء الريم والمها
سبق

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن الصورة المتداولة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها، التي رجحت التكهنات أثناء تداولها أن ذلك يعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.

من جهة أخرى، أوضح لـ"سبق" مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
11:29 PM

"الحياة الفطرية" توضح: لهذا السبب جمعنا جماجم ظباء الريم والمها

بعد تداول تكهنات بأنها تعود لنفوق بسبب أمراض غامضة أو صيد جائر

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
4
15,492

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن الصورة المتداولة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها، التي رجحت التكهنات أثناء تداولها أن ذلك يعود لنفوق بسبب أمراض غامضة، بينما بعضهم ظن أنه صيد جائر للريم والمها بالمحميات.

من جهة أخرى، أوضح لـ"سبق" مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، إبراهيم شراحي، أن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي وهي نتاج عشرات السنين لغرض الإحصاءات، "إحصاءات النفوق داخل إحدى المحميات" لحصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,675
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,499
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,857
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,491

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة