​"سكني" يكشف استمرار أعمال البناء في 64 مشروعاً.. وإصدار 467 ألف "شهادة تصرفات عقارية"

استفادة 24.356 أسرة خلال شهر مارس بينهم 17.947 سكنت منازلها

أصدر برنامج "سكني" تقريره لشهر أبريل، متضمناً أبرز منجزاته خلال الربع الأول من 2021، ومجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة والمشاريع التي يجري تنفيذها، وأعداد شهادات التصرفات العقارية.

كما أبرز التقرير استفادة 24.356 أسرة خلال شهر مارس، بينهم 17.947 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر مارس الماضي بلغت 467.746 شهادة، كما استعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج، والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية؛ لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكني ضمن برنامج "سكني" بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وتضمن التقرير استفادة 70.120 أسرة، من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج في الربع الأول من العام الجاري؛ منها 49.566 أسرة سكنت في منازلها، بالإضافة إلى مستهدفات العام الجاري والتي تتضمن خدمة 220 ألف أسرة جديدة، وإتاحة 30 ألف أرض سكنية للحجز وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة و"تحت الإنشاء" أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي.

وأبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 64 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، كما تناول التقرير تسليم مشروع "لؤلؤة الديار" بمحافظة ينبع، ومستجدات الأراضي السكنية والمخططات، حيث تم إضافة مخطط جديد للأراضي السكنية يوفر 1752 قطعة أرض في منطقة جازان، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني ضمن 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن استفادة أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاق البرنامج في 2017، منها أكثر من 390 ألف أسرة جديدة خلال العام 2020، ومنها 138 ألف سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم ضمن خيارات وحلول متعددة ودفعة أولى مُيسرة.