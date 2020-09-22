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سفير باكستان مهنئًا باليوم الوطني: السعودية تحظى بمكانة عالمية

نوه بالعلاقات القوية بين البلدين وجهود المملكة خلال جائحة كورونا

رفع السفير الباكستاني لدى المملكة راجا علي إعجاز باسم حكومة باكستان وشعبها، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأضاف السفير إعجاز أن باكستان والمملكة حليفان استراتيجيان وقد وقفا جنبًا إلى جنب خلال الأوقات الصعبة. حيث تستند علاقات البلدين إلى نظرة عالمية مشتركة. لافتاً إلى أن الشعب الباكستاني ينظر إلى قيادة وشعب المملكة ببالغ الاحترام والتقدير، ويمكن قياس عمق هذه العلاقة من مشاعر المودة العميقة بين الشعبين.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي موطن لحوالي 2.5 مليون باكستاني وهم يقدرون كرم ضيافة المملكة وشعبها لهم، وبهذه المناسبة أرفع تقديري البالغ لجهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا باحتراف ولا سيما لفتة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقديم العلاج الطبي المجاني للمقيمين بمن فيهم الباكستانيون المصابون بجائحة كورونا المستجد.

وأبان أنه على مر السنين، تقدمت المملكة بشكل مثير للإعجاب، وحصلت على مكانة حيوية في الشؤون العالمية مسترشدة بقيادتها الحكيمة رؤية 2030 وهي خارطة طريق للتطور والتحول السريع وباكستان ستكون شريكًا نشطًا في هذه المبادرة، حيث إن الأهداف المتوخاة ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار لجميع أصحاب المصلحة.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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سفير باكستان مهنئًا باليوم الوطني: السعودية تحظى بمكانة عالمية
سبق

رفع السفير الباكستاني لدى المملكة راجا علي إعجاز باسم حكومة باكستان وشعبها، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأضاف السفير إعجاز أن باكستان والمملكة حليفان استراتيجيان وقد وقفا جنبًا إلى جنب خلال الأوقات الصعبة. حيث تستند علاقات البلدين إلى نظرة عالمية مشتركة. لافتاً إلى أن الشعب الباكستاني ينظر إلى قيادة وشعب المملكة ببالغ الاحترام والتقدير، ويمكن قياس عمق هذه العلاقة من مشاعر المودة العميقة بين الشعبين.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي موطن لحوالي 2.5 مليون باكستاني وهم يقدرون كرم ضيافة المملكة وشعبها لهم، وبهذه المناسبة أرفع تقديري البالغ لجهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا باحتراف ولا سيما لفتة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقديم العلاج الطبي المجاني للمقيمين بمن فيهم الباكستانيون المصابون بجائحة كورونا المستجد.

وأبان أنه على مر السنين، تقدمت المملكة بشكل مثير للإعجاب، وحصلت على مكانة حيوية في الشؤون العالمية مسترشدة بقيادتها الحكيمة رؤية 2030 وهي خارطة طريق للتطور والتحول السريع وباكستان ستكون شريكًا نشطًا في هذه المبادرة، حيث إن الأهداف المتوخاة ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار لجميع أصحاب المصلحة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
05:10 PM

سفير باكستان مهنئًا باليوم الوطني: السعودية تحظى بمكانة عالمية

نوه بالعلاقات القوية بين البلدين وجهود المملكة خلال جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع السفير الباكستاني لدى المملكة راجا علي إعجاز باسم حكومة باكستان وشعبها، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وأضاف السفير إعجاز أن باكستان والمملكة حليفان استراتيجيان وقد وقفا جنبًا إلى جنب خلال الأوقات الصعبة. حيث تستند علاقات البلدين إلى نظرة عالمية مشتركة. لافتاً إلى أن الشعب الباكستاني ينظر إلى قيادة وشعب المملكة ببالغ الاحترام والتقدير، ويمكن قياس عمق هذه العلاقة من مشاعر المودة العميقة بين الشعبين.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية هي موطن لحوالي 2.5 مليون باكستاني وهم يقدرون كرم ضيافة المملكة وشعبها لهم، وبهذه المناسبة أرفع تقديري البالغ لجهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا باحتراف ولا سيما لفتة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقديم العلاج الطبي المجاني للمقيمين بمن فيهم الباكستانيون المصابون بجائحة كورونا المستجد.

وأبان أنه على مر السنين، تقدمت المملكة بشكل مثير للإعجاب، وحصلت على مكانة حيوية في الشؤون العالمية مسترشدة بقيادتها الحكيمة رؤية 2030 وهي خارطة طريق للتطور والتحول السريع وباكستان ستكون شريكًا نشطًا في هذه المبادرة، حيث إن الأهداف المتوخاة ستؤدي إلى حقبة جديدة من الازدهار لجميع أصحاب المصلحة.

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