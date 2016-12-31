بالصور.. أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها وتيماء ومركز القليبة بتبوك

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها والمراكز التابعة، كما شملت محافظتيْ دومة الجندل وطبرجل ومراكزها، ومركز صوير والمراكز التابعة له.

كما هطلت أمطار على محافظة تيماء، تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، شملت مركزيْ عردة والعسافية ومركز أبيط، كما هطلت أمطار على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت مركز الحوي ومركز الهوج والقرى والهجر التابعة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.