قائمة "مصر" في نهائيات كأس الأمم.. "صلاح وحجازي" على رأس القائمة

يتقدم الثنائي "الدولي": محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وضمت القائمة 25 لاعبًا من بينهم محمد النني "آرسنال"، ومحمود تريزيجيه "أستون فيلا"، ومصطفى محمد "جالطة سراي"، بالإضافة لنجوم الدوري المحلي بقيادة محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمود الونش مدافع الزمالك، وكل من حمدي فتحي وعمرو السولية ثنائي الأهلي.

واستبعد المدرب "كيروش" عددًا من العناصر التي شاركت مؤخرًا في كأس العرب بقطر؛ حيث شهدت القائمة غياب الرباعي: محمد مجدي أفشة، مروان حمدي، مصطفى فتحي، وأحمد ياسين. فيما عاد لاعبو بيراميدز من جديد ومنهم عبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي.

وضمت القائمة النهائية كلاً من: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد في الحراسة، وأكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، ومحمود علاء بالدفاع، وفي الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وبالهجوم كل من: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، ورمضان صبحي.