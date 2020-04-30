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الولايات المتحدة تشيد بحظر ألمانيا جماعة "حزب الله" وتصنيفها كمنظمة إرهابية

"الخارجية": الجماعة المدعومة من إيران تواصل التآمر وتنفيذ الهجمات حول العالم

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بحظر جمهورية ألمانيا الاتحادية جماعة حزب الله، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، مثمنةً اتخاذها إجراءات قوية ضد مؤيدي حزب الله.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم: إن عرقلة قدرة هذه المنظمة الإرهابية على التخطيط للهجمات الإرهابية وجمع الأموال سيقلل من سلوك إيران الخبيث ونفوذها.

وأضاف البيان: يعترف العالم بشكل متزايد بحقيقة حزب الله، فهو ليس مدافعًا عن لبنان كما يدعي، بل منظمة إرهابية مكرسة لدفع أجندة إيران الخبيثة، مشيرًا إلى أن جماعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران، تواصل التآمر وتنفيذ الهجمات حول العالم.

وأكد بيان الخارجية الأمريكية، أنه من خلال هذا الإجراء، تنضم ألمانيا إلى الدول التي ترفض التمييز الزائف بين عمليات حزب الله الإرهابية وجناحها السياسي المزعوم. وفقًا لرويترز.

وحثت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذو ألمانيا، وتحمّل حزب الله المسؤولية عن أنشطته الإرهابية.

ميليشيا حزب الله

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تشيد بحظر ألمانيا جماعة "حزب الله" وتصنيفها كمنظمة إرهابية
سبق

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بحظر جمهورية ألمانيا الاتحادية جماعة حزب الله، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، مثمنةً اتخاذها إجراءات قوية ضد مؤيدي حزب الله.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم: إن عرقلة قدرة هذه المنظمة الإرهابية على التخطيط للهجمات الإرهابية وجمع الأموال سيقلل من سلوك إيران الخبيث ونفوذها.

وأضاف البيان: يعترف العالم بشكل متزايد بحقيقة حزب الله، فهو ليس مدافعًا عن لبنان كما يدعي، بل منظمة إرهابية مكرسة لدفع أجندة إيران الخبيثة، مشيرًا إلى أن جماعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران، تواصل التآمر وتنفيذ الهجمات حول العالم.

وأكد بيان الخارجية الأمريكية، أنه من خلال هذا الإجراء، تنضم ألمانيا إلى الدول التي ترفض التمييز الزائف بين عمليات حزب الله الإرهابية وجناحها السياسي المزعوم. وفقًا لرويترز.

وحثت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذو ألمانيا، وتحمّل حزب الله المسؤولية عن أنشطته الإرهابية.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:23 PM

الولايات المتحدة تشيد بحظر ألمانيا جماعة "حزب الله" وتصنيفها كمنظمة إرهابية

"الخارجية": الجماعة المدعومة من إيران تواصل التآمر وتنفيذ الهجمات حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بحظر جمهورية ألمانيا الاتحادية جماعة حزب الله، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، مثمنةً اتخاذها إجراءات قوية ضد مؤيدي حزب الله.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم: إن عرقلة قدرة هذه المنظمة الإرهابية على التخطيط للهجمات الإرهابية وجمع الأموال سيقلل من سلوك إيران الخبيث ونفوذها.

وأضاف البيان: يعترف العالم بشكل متزايد بحقيقة حزب الله، فهو ليس مدافعًا عن لبنان كما يدعي، بل منظمة إرهابية مكرسة لدفع أجندة إيران الخبيثة، مشيرًا إلى أن جماعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران، تواصل التآمر وتنفيذ الهجمات حول العالم.

وأكد بيان الخارجية الأمريكية، أنه من خلال هذا الإجراء، تنضم ألمانيا إلى الدول التي ترفض التمييز الزائف بين عمليات حزب الله الإرهابية وجناحها السياسي المزعوم. وفقًا لرويترز.

وحثت الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذو ألمانيا، وتحمّل حزب الله المسؤولية عن أنشطته الإرهابية.

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