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اجتاز التقييم الشامل.. "سباهي" يعتمد مستشفى صوير بالجوف

حقق متطلبات الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية

حصل مستشفى صوير العام بمنطقة الجوف، على شهادة المركز السعودي النهائية لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات؛ وذلك بناءً على تطبيقه جميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً أخيراً.

يُذكر أن برنامج مستشفى صوير اجتاز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً بعد حصوله على درجات عالية على مستوى المستشفيات التي تم تقييمها.

يأتي هذا الإنجاز بفضل تكاتف وتضافر منسوبي صحة الجوف كافة لتحقيق أفضل الخدمات الطبية، كما أن جميع العاملين عاقدو العزم على الاستمرار في التطوير والتحسين بنفس النهج والمستوى من الجودة والتميز في الخدمات الطبية والالتزام الدائم بمعايير الجودة وسلامة المرضى في جميع المنشآت الصحية بمنطقة الجوف.

مستشفى صوير العام

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اجتاز التقييم الشامل.. "سباهي" يعتمد مستشفى صوير بالجوف
سبق

حصل مستشفى صوير العام بمنطقة الجوف، على شهادة المركز السعودي النهائية لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات؛ وذلك بناءً على تطبيقه جميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً أخيراً.

يُذكر أن برنامج مستشفى صوير اجتاز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً بعد حصوله على درجات عالية على مستوى المستشفيات التي تم تقييمها.

يأتي هذا الإنجاز بفضل تكاتف وتضافر منسوبي صحة الجوف كافة لتحقيق أفضل الخدمات الطبية، كما أن جميع العاملين عاقدو العزم على الاستمرار في التطوير والتحسين بنفس النهج والمستوى من الجودة والتميز في الخدمات الطبية والالتزام الدائم بمعايير الجودة وسلامة المرضى في جميع المنشآت الصحية بمنطقة الجوف.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
03:09 PM

اجتاز التقييم الشامل.. "سباهي" يعتمد مستشفى صوير بالجوف

حقق متطلبات الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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حصل مستشفى صوير العام بمنطقة الجوف، على شهادة المركز السعودي النهائية لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI "سباهي"، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات؛ وذلك بناءً على تطبيقه جميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً أخيراً.

يُذكر أن برنامج مستشفى صوير اجتاز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً بعد حصوله على درجات عالية على مستوى المستشفيات التي تم تقييمها.

يأتي هذا الإنجاز بفضل تكاتف وتضافر منسوبي صحة الجوف كافة لتحقيق أفضل الخدمات الطبية، كما أن جميع العاملين عاقدو العزم على الاستمرار في التطوير والتحسين بنفس النهج والمستوى من الجودة والتميز في الخدمات الطبية والالتزام الدائم بمعايير الجودة وسلامة المرضى في جميع المنشآت الصحية بمنطقة الجوف.

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