"الريثي" للمرتبة العاشرة بشركة سابك بالجبيل الصناعية

صدرت الموافقة على ترقية، أحمد علي السلمي الريثي، إلى المرتبة العاشرة، بشركة سابك بالجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية.

ويُعد "الريثي" من الكفاءات العالية والمتميزة في مجال عمله، وله العديد من المشاركات داخل وخارج المملكة، كما حصل على دورات تدريبية عدة .

وعبَّر "الريثي" عن اعتزازه بهذه الترقية، والثقة الغالية التي ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.