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للمرة الخامسة.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج

مطالبات بوجود فرع لشرطة البيئة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله، اليوم، الاعتداء مجدداً على الأشجار بشعاب شرق الأفلاج.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء اليوم الإثنين، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" ناشراً فيديو لعملية الاحتطاب: "الجريمة الخامسة المصورة وما خفي أدهى، وأعظم عشرات الأشجار في السهل الفقير أصلاً بالأشجار، تم اجتثاثها من على وجه الأرض".

يُذكر أن عمليات الاعتداء على الأشجار ظهرت هذا العام في العديد من مقاطع الفيديو مع مطالبات بوجود فرع لشرطة البيئة بمحافظة الأفلاج، لإيقاف هذه الاعتداءات الجائرة ضد البيئة واقتلاع أشجارها الخضراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الخامسة.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج
سبق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله، اليوم، الاعتداء مجدداً على الأشجار بشعاب شرق الأفلاج.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء اليوم الإثنين، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" ناشراً فيديو لعملية الاحتطاب: "الجريمة الخامسة المصورة وما خفي أدهى، وأعظم عشرات الأشجار في السهل الفقير أصلاً بالأشجار، تم اجتثاثها من على وجه الأرض".

يُذكر أن عمليات الاعتداء على الأشجار ظهرت هذا العام في العديد من مقاطع الفيديو مع مطالبات بوجود فرع لشرطة البيئة بمحافظة الأفلاج، لإيقاف هذه الاعتداءات الجائرة ضد البيئة واقتلاع أشجارها الخضراء.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
05:58 PM

للمرة الخامسة.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج

مطالبات بوجود فرع لشرطة البيئة

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
5
3,416

أظهر مقطع فيديو تم تداوله، اليوم، الاعتداء مجدداً على الأشجار بشعاب شرق الأفلاج.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء اليوم الإثنين، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" ناشراً فيديو لعملية الاحتطاب: "الجريمة الخامسة المصورة وما خفي أدهى، وأعظم عشرات الأشجار في السهل الفقير أصلاً بالأشجار، تم اجتثاثها من على وجه الأرض".

يُذكر أن عمليات الاعتداء على الأشجار ظهرت هذا العام في العديد من مقاطع الفيديو مع مطالبات بوجود فرع لشرطة البيئة بمحافظة الأفلاج، لإيقاف هذه الاعتداءات الجائرة ضد البيئة واقتلاع أشجارها الخضراء.

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