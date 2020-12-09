كورونا في 4 دول.. البرازيل تسجل 842 وفاة وفرنسا 491 ضحية

434 إصابة جديدة بمصر و15 في الصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 51088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و842 وفاة بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطِبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، ستة ملايين و674999 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 178159.

وتحتل البرازيل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

فرنسا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم 13713 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2309621 إصابة، كما أوضح البيان أن السلطات الصحية سجلت 491 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 56352 حالة.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 23 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 119281 حالةً من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و6813 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، صعودًا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج، وأن أربع إصابات كانت محلية في إقليم سيتشوان.

وقالت اللجنة: إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19، يبلغ الآن 86661 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.