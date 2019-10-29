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اصطدام سيارة مسرعة بدورية مرور في جدة

انحرفت عن المسار واندلعت النيران بها

تعرضت إحدى دوريات المرور المتمركزة بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بجدة للاصطدام من الخلف؛ ما تسبب باندلاع النيران في المركبة الأخرى، وأُصيب رجل المرور وآخر في السيارة الأخرى نقلوا على إثرها لمستشفى شرق جدة.

حيث أكدت المصادر أن إحدى الدوريات المتمركزة في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تعرضت لحادث اصطدام من سيارة مسرعة كانت قد انحرفت عن المسار واندلعت النيران بها بعد اصطدامها بدورية المرور وأُصيب قائدها مع رجل المرور إصابات بالغة إلى مستشفى شرق جدة لتلقي العلاج من جراء الإصابة.

يُشار إلى أن جدة شهدت يوم أمس حادثًا غريبًا بعد أن اقتحمت سيارة مسرعة منزلاً بإحدى العمائر السكنية بحي الصفا بجدة، حيث فوجئ سكان العمارة بصوت اصطدام المركبة واقتحامها إحدى الشقق، وإلحاقها أضرارًا بالغة فيها، فيما أنقذت العناية الإلهية سكانها ومرتادي الطريق من الحادثة.

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اصطدام سيارة مسرعة بدورية مرور في جدة
سبق

تعرضت إحدى دوريات المرور المتمركزة بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بجدة للاصطدام من الخلف؛ ما تسبب باندلاع النيران في المركبة الأخرى، وأُصيب رجل المرور وآخر في السيارة الأخرى نقلوا على إثرها لمستشفى شرق جدة.

حيث أكدت المصادر أن إحدى الدوريات المتمركزة في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تعرضت لحادث اصطدام من سيارة مسرعة كانت قد انحرفت عن المسار واندلعت النيران بها بعد اصطدامها بدورية المرور وأُصيب قائدها مع رجل المرور إصابات بالغة إلى مستشفى شرق جدة لتلقي العلاج من جراء الإصابة.

يُشار إلى أن جدة شهدت يوم أمس حادثًا غريبًا بعد أن اقتحمت سيارة مسرعة منزلاً بإحدى العمائر السكنية بحي الصفا بجدة، حيث فوجئ سكان العمارة بصوت اصطدام المركبة واقتحامها إحدى الشقق، وإلحاقها أضرارًا بالغة فيها، فيما أنقذت العناية الإلهية سكانها ومرتادي الطريق من الحادثة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
01:19 AM

اصطدام سيارة مسرعة بدورية مرور في جدة

انحرفت عن المسار واندلعت النيران بها

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
3,713

تعرضت إحدى دوريات المرور المتمركزة بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بجدة للاصطدام من الخلف؛ ما تسبب باندلاع النيران في المركبة الأخرى، وأُصيب رجل المرور وآخر في السيارة الأخرى نقلوا على إثرها لمستشفى شرق جدة.

حيث أكدت المصادر أن إحدى الدوريات المتمركزة في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تعرضت لحادث اصطدام من سيارة مسرعة كانت قد انحرفت عن المسار واندلعت النيران بها بعد اصطدامها بدورية المرور وأُصيب قائدها مع رجل المرور إصابات بالغة إلى مستشفى شرق جدة لتلقي العلاج من جراء الإصابة.

يُشار إلى أن جدة شهدت يوم أمس حادثًا غريبًا بعد أن اقتحمت سيارة مسرعة منزلاً بإحدى العمائر السكنية بحي الصفا بجدة، حيث فوجئ سكان العمارة بصوت اصطدام المركبة واقتحامها إحدى الشقق، وإلحاقها أضرارًا بالغة فيها، فيما أنقذت العناية الإلهية سكانها ومرتادي الطريق من الحادثة.

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