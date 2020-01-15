بالصور.. أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء "نادي النصر"

عقب تحقيق "كأس السوبر"

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان بن سليمان السويكت، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني، ولاعبي الفريق الأول، وذلك بعد تحقيق النادي كأس السوبر السعودي.

وفي بداية الاستقبال، أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة، منوهًا بالمستوى العالي الذي قدمه النادي والفريق من تحقيق للدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وأشاد بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية.