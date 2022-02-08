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الراجحي يعقد اجتماعات ثنائية مع المرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

جرى خلالها مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات المتعلقة بأسواق العمل

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أخيراً، عدداً من الاجتماعات الثنائية بالرياض مع أبرز المرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) للفترة المقبلة ابتداءً من 1 أكتوبر 2022م ولمدة 5 سنوات، وهم: مرشح أستراليا غريغوري جوزيف اين، ومرشح دولة توغو جيلبرت هونغبو، والمرشحة الفرنسية موريال بينيكود، بحضور نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، وعدد من الوكلاء المعنيين بالوزارة.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات المتعلقة بأسواق العمل الدولية، في ظل تداعيات الجائحة.

واستعرض المرشحون برامج العمل الخاصة بكل منهم وقاموا بشرح تطلعاتهم المستقبلية، مؤكدين أهمية التعاون المستمر أكثر من أي وقت مضى للتخطيط الفعّال لدعم أسواق العمل العالمية للتعافي التام من تداعيات جائحة كورونا.

بدوره، استعرض المهندس الراجحي، دور المملكة كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

يذكر أنه جرى انتخاب المملكة عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2021 - 2024م)، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال شهر يونيو الماضي، ضمن برنامج الدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد افتراضياً خلال الفترة من 3 - 19 يونيو، كما دعا مجلس الإدارة بالمنظمة المرشحين لمنصب مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم للمنصب، وذلك في منتصف عام 2021م، واستقبل الترشيحات تمهيداً لإجراء العملية الانتخابية، وتنتهي دورة المدير العام الحالية غاي رايدر بنهاية سبتمبر من العام الجاري 2022م.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الراجحي يعقد اجتماعات ثنائية مع المرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية
سبق

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أخيراً، عدداً من الاجتماعات الثنائية بالرياض مع أبرز المرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) للفترة المقبلة ابتداءً من 1 أكتوبر 2022م ولمدة 5 سنوات، وهم: مرشح أستراليا غريغوري جوزيف اين، ومرشح دولة توغو جيلبرت هونغبو، والمرشحة الفرنسية موريال بينيكود، بحضور نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، وعدد من الوكلاء المعنيين بالوزارة.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات المتعلقة بأسواق العمل الدولية، في ظل تداعيات الجائحة.

واستعرض المرشحون برامج العمل الخاصة بكل منهم وقاموا بشرح تطلعاتهم المستقبلية، مؤكدين أهمية التعاون المستمر أكثر من أي وقت مضى للتخطيط الفعّال لدعم أسواق العمل العالمية للتعافي التام من تداعيات جائحة كورونا.

بدوره، استعرض المهندس الراجحي، دور المملكة كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

يذكر أنه جرى انتخاب المملكة عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2021 - 2024م)، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال شهر يونيو الماضي، ضمن برنامج الدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد افتراضياً خلال الفترة من 3 - 19 يونيو، كما دعا مجلس الإدارة بالمنظمة المرشحين لمنصب مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم للمنصب، وذلك في منتصف عام 2021م، واستقبل الترشيحات تمهيداً لإجراء العملية الانتخابية، وتنتهي دورة المدير العام الحالية غاي رايدر بنهاية سبتمبر من العام الجاري 2022م.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
10:15 AM

الراجحي يعقد اجتماعات ثنائية مع المرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

جرى خلالها مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات المتعلقة بأسواق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أخيراً، عدداً من الاجتماعات الثنائية بالرياض مع أبرز المرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) للفترة المقبلة ابتداءً من 1 أكتوبر 2022م ولمدة 5 سنوات، وهم: مرشح أستراليا غريغوري جوزيف اين، ومرشح دولة توغو جيلبرت هونغبو، والمرشحة الفرنسية موريال بينيكود، بحضور نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، وعدد من الوكلاء المعنيين بالوزارة.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات المتعلقة بأسواق العمل الدولية، في ظل تداعيات الجائحة.

واستعرض المرشحون برامج العمل الخاصة بكل منهم وقاموا بشرح تطلعاتهم المستقبلية، مؤكدين أهمية التعاون المستمر أكثر من أي وقت مضى للتخطيط الفعّال لدعم أسواق العمل العالمية للتعافي التام من تداعيات جائحة كورونا.

بدوره، استعرض المهندس الراجحي، دور المملكة كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

يذكر أنه جرى انتخاب المملكة عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2021 - 2024م)، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال شهر يونيو الماضي، ضمن برنامج الدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد افتراضياً خلال الفترة من 3 - 19 يونيو، كما دعا مجلس الإدارة بالمنظمة المرشحين لمنصب مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم للمنصب، وذلك في منتصف عام 2021م، واستقبل الترشيحات تمهيداً لإجراء العملية الانتخابية، وتنتهي دورة المدير العام الحالية غاي رايدر بنهاية سبتمبر من العام الجاري 2022م.

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