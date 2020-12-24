"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور

في فئة شاهين قرناس الصقار خالد العاكور

كرم رئيس مجلس إدارة مركز النادر للصقور بالمنطقة الغربية خالد بن طعيس القحطاني، المتسابق الحائز على المركز الأول بمهرجان مسابقة الملك عبدالعزيز للصقور في فئة شاهين قرناس الصقار خالد العاكور.

وسبق للقحطاني أن بارك للصقار خالد العاكور بأرض المهرجان بملهم، ووعد بتكريمه دعماً من مركز النادر لصقاقير المنطقة الغربية التي تربطهم علاقة وثيقة بمركز النادر؛ نظير الخدمات الكبيرة التي يقدمها المركز لخدمة الصقاقير بالمنطقة، والتي ساهمت بتهيئة المناخ المناسب للصقاقير.

وقدم العاكور شكره لأعضاء مركز النادر كافة ولرئيس مجلس إدارته خالد بن طعيس، على كل ما يقدمونه من دعم متواصل لصقاقير المنطقة الغربية عبر المركز القائم بمجهودات شخصية حفزت، وساهمت بتحقيق الكثير لصقاقير المنطقة.

وعلق العاكور على أولويته بتحقيق جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز بالفخر والاعتزاز؛ كونها تحمل اسم المؤسس طيب الله ثراه، وبأنها حافز له ولجميع صقاقير المنطقة الغربية لتبادل الخبرات عبر منصة النادر الشهرية التي تسهم بتثقيف الصقار بكل جديد.