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إيران و"كورونا".. 124 وفاة و2875 إصابة حصيلة يومية جديدة

العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 50468 حالة والوفيات 3160

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 2875 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50468 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 124 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3160 حالة وفق "رويترز".

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران و"كورونا".. 124 وفاة و2875 إصابة حصيلة يومية جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 2875 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50468 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 124 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3160 حالة وفق "رويترز".

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:01 PM

إيران و"كورونا".. 124 وفاة و2875 إصابة حصيلة يومية جديدة

العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 50468 حالة والوفيات 3160

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 2875 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50468 حالة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل 124 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3160 حالة وفق "رويترز".

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