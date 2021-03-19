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"برهان" مديرًا لـ"السعودية" للخدمات الأرضية بجازان

أصدرت الشركة السعودية للخدمات الأرضية التابعة للخطوط السعودية، قراراً يقضي بترقية عبدالله بن هاشم برهان مشرف خدمات العملاء بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنطقة جازان، إلى مدير الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالمطار.

واعتبر "برهان" الترقية حافزاً له لبذل المزيد ومضاعفة الجهود في تمثيل الخدمات الارضية بما يتماشى مع رؤيتها وتطلعاتها.

يذكر أن "برهان" ما زال يتلقى التهاني والتبريكات من قبل زملائه وأصدقائه وأسرته.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"برهان" مديرًا لـ"السعودية" للخدمات الأرضية بجازان
سبق

أصدرت الشركة السعودية للخدمات الأرضية التابعة للخطوط السعودية، قراراً يقضي بترقية عبدالله بن هاشم برهان مشرف خدمات العملاء بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنطقة جازان، إلى مدير الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالمطار.

واعتبر "برهان" الترقية حافزاً له لبذل المزيد ومضاعفة الجهود في تمثيل الخدمات الارضية بما يتماشى مع رؤيتها وتطلعاتها.

يذكر أن "برهان" ما زال يتلقى التهاني والتبريكات من قبل زملائه وأصدقائه وأسرته.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
03:17 PM

"برهان" مديرًا لـ"السعودية" للخدمات الأرضية بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الشركة السعودية للخدمات الأرضية التابعة للخطوط السعودية، قراراً يقضي بترقية عبدالله بن هاشم برهان مشرف خدمات العملاء بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنطقة جازان، إلى مدير الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالمطار.

واعتبر "برهان" الترقية حافزاً له لبذل المزيد ومضاعفة الجهود في تمثيل الخدمات الارضية بما يتماشى مع رؤيتها وتطلعاتها.

يذكر أن "برهان" ما زال يتلقى التهاني والتبريكات من قبل زملائه وأصدقائه وأسرته.

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