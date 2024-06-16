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والدة "ال كاسي  "إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا .

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والدة "ال كاسي  "إلى رحمة الله
سبق

انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا .

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
11:05 PM

والدة "ال كاسي  "إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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386

انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا .

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