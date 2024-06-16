والدة "ال كاسي  "إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا .
انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا .
انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا .
انتقلت إلى رحمة الله والدة الشيخ يحيى بن علي آل كاسي الامين العام للمحكمة العامة بخميس مشيط وسيصلى عليها بعد صلاة الظهر يوم غد الثلاثاء بمقبرة قرية زهرةبني بشر و العزاء بمنزل الشيخ يحيى ” بمدينة أبها - بحي الموظفين والاكتفاء بالاتصال هاتفيا .