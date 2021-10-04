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أمانة الشرقية توضح حقيقة ما تم تداوله بسوق الأسماك بالقطيف

أكدت حرصها على وضع الآليات لمعالجة الملاحظات ووضع الحلول الجذرية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية في بيان لها حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام، والذي يفيد بوجود عدد من الملاحظات على سوق الأسماك المركزي (حراج الجملة) ومنها سيطرة العمالة ووجود أسماك ملقاة على الأرض ومياه ملوثة في السوق.

وفي هذا الإطار قال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان إن سوق الأسماك بالقطيف يتابع من قبل بلدية محافظة القطيف، وبعض الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، وهناك مراقبون يعملون داخل السوق لمتابعة كافة الخدمات التي تقدمها البلدية في السوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا بأن البلدية قامت بالتحقق مما ورد في التقرير المتداول من قبل الإدارة المختصة، والشخوص على أرض الواقع من قبل المختصين في إدارة الأسواق، حيث إن هناك لجانًا مشتركة ومختصة مع البلدية فيما يخص العمالة، وتقوم البلدية بدورها بتكثيف أعمال الرقابة للسوق، علمًا أن العمالة التي ظهرت في مقطع الفيديو عمالة نظامية تابعة للمؤسسات والتجار المشغلين لسوق الجملة.

وأبان الصفيان أن موضوع تجمع المياه بأنها ليست مياه مجاري كما تم ذكره في التقرير المتداول إنما هي مياه ناتجة من ذوبان ثلوج حفظ الأسماك، وتزامناً مع موسم الروبيان وفترة الأجواء الحارة في المنطقة أدى لزيادة وجود المياه وفيما يخص وضع الأسماك على الأرض، أكد أن ذلك مخالفًا للواقع، حيث يتم إلزام الباعة بعرض الأسماك على وضعها في صناديق مخصصة لها ويتم الرقابة على حراج الأسماك بشكل دوري ومنظم.

وأكد المتحدث الرسمي حرص الأمانة الشديد على وضع الآليات لمعالجة كافة الملاحظات ووضع الحلول الجذرية التي تضمن توفير الاشتراطات الصحية للمنتجات المتداولة في السوق لتصل للمستهلك بشكل آمن وصحي، مبينًا أن الأمانة ومن خلال بلدية محافظة القطيف، قامت بتنفيذ جزيرة أسماك حديثة، سيتم الانتقال لها خلال الفترة القادمة، وسيتم إزالة السوق الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية توضح حقيقة ما تم تداوله بسوق الأسماك بالقطيف
سبق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية في بيان لها حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام، والذي يفيد بوجود عدد من الملاحظات على سوق الأسماك المركزي (حراج الجملة) ومنها سيطرة العمالة ووجود أسماك ملقاة على الأرض ومياه ملوثة في السوق.

وفي هذا الإطار قال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان إن سوق الأسماك بالقطيف يتابع من قبل بلدية محافظة القطيف، وبعض الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، وهناك مراقبون يعملون داخل السوق لمتابعة كافة الخدمات التي تقدمها البلدية في السوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا بأن البلدية قامت بالتحقق مما ورد في التقرير المتداول من قبل الإدارة المختصة، والشخوص على أرض الواقع من قبل المختصين في إدارة الأسواق، حيث إن هناك لجانًا مشتركة ومختصة مع البلدية فيما يخص العمالة، وتقوم البلدية بدورها بتكثيف أعمال الرقابة للسوق، علمًا أن العمالة التي ظهرت في مقطع الفيديو عمالة نظامية تابعة للمؤسسات والتجار المشغلين لسوق الجملة.

وأبان الصفيان أن موضوع تجمع المياه بأنها ليست مياه مجاري كما تم ذكره في التقرير المتداول إنما هي مياه ناتجة من ذوبان ثلوج حفظ الأسماك، وتزامناً مع موسم الروبيان وفترة الأجواء الحارة في المنطقة أدى لزيادة وجود المياه وفيما يخص وضع الأسماك على الأرض، أكد أن ذلك مخالفًا للواقع، حيث يتم إلزام الباعة بعرض الأسماك على وضعها في صناديق مخصصة لها ويتم الرقابة على حراج الأسماك بشكل دوري ومنظم.

وأكد المتحدث الرسمي حرص الأمانة الشديد على وضع الآليات لمعالجة كافة الملاحظات ووضع الحلول الجذرية التي تضمن توفير الاشتراطات الصحية للمنتجات المتداولة في السوق لتصل للمستهلك بشكل آمن وصحي، مبينًا أن الأمانة ومن خلال بلدية محافظة القطيف، قامت بتنفيذ جزيرة أسماك حديثة، سيتم الانتقال لها خلال الفترة القادمة، وسيتم إزالة السوق الحالي.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
03:31 PM

أمانة الشرقية توضح حقيقة ما تم تداوله بسوق الأسماك بالقطيف

أكدت حرصها على وضع الآليات لمعالجة الملاحظات ووضع الحلول الجذرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشفت أمانة المنطقة الشرقية في بيان لها حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام، والذي يفيد بوجود عدد من الملاحظات على سوق الأسماك المركزي (حراج الجملة) ومنها سيطرة العمالة ووجود أسماك ملقاة على الأرض ومياه ملوثة في السوق.

وفي هذا الإطار قال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان إن سوق الأسماك بالقطيف يتابع من قبل بلدية محافظة القطيف، وبعض الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، وهناك مراقبون يعملون داخل السوق لمتابعة كافة الخدمات التي تقدمها البلدية في السوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا بأن البلدية قامت بالتحقق مما ورد في التقرير المتداول من قبل الإدارة المختصة، والشخوص على أرض الواقع من قبل المختصين في إدارة الأسواق، حيث إن هناك لجانًا مشتركة ومختصة مع البلدية فيما يخص العمالة، وتقوم البلدية بدورها بتكثيف أعمال الرقابة للسوق، علمًا أن العمالة التي ظهرت في مقطع الفيديو عمالة نظامية تابعة للمؤسسات والتجار المشغلين لسوق الجملة.

وأبان الصفيان أن موضوع تجمع المياه بأنها ليست مياه مجاري كما تم ذكره في التقرير المتداول إنما هي مياه ناتجة من ذوبان ثلوج حفظ الأسماك، وتزامناً مع موسم الروبيان وفترة الأجواء الحارة في المنطقة أدى لزيادة وجود المياه وفيما يخص وضع الأسماك على الأرض، أكد أن ذلك مخالفًا للواقع، حيث يتم إلزام الباعة بعرض الأسماك على وضعها في صناديق مخصصة لها ويتم الرقابة على حراج الأسماك بشكل دوري ومنظم.

وأكد المتحدث الرسمي حرص الأمانة الشديد على وضع الآليات لمعالجة كافة الملاحظات ووضع الحلول الجذرية التي تضمن توفير الاشتراطات الصحية للمنتجات المتداولة في السوق لتصل للمستهلك بشكل آمن وصحي، مبينًا أن الأمانة ومن خلال بلدية محافظة القطيف، قامت بتنفيذ جزيرة أسماك حديثة، سيتم الانتقال لها خلال الفترة القادمة، وسيتم إزالة السوق الحالي.

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