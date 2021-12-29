"تجمّع مكة الصحي" يُطلق مبُادرة "المناقشة المُستديرة" للأطباء

بهدف إشراك موظفي المنشآت في مسيرة التحول المؤسسي

أطلق التجمع الصحي بمكة المكرمة، مبادرة "المناقشة المستديرة" على نطاق الأطباء، برئاسة الرئيس التنفيذي للتجمع، الدكتور دلشاد علي عباس، ومتابعة الإدارة التنفيذية للشؤون الطبية لمدة ساعتين ونصف أسبوعياً.

يأتي ذلك ضمن مُبادرات التحول المؤسسي، و بهدف إشراك موظفي المنشآت التابعة للتجمع الصحي ومقدمي الخدمات الصحية، في مسيرة التحول من خلال مُناقشة الاستراتيجيات وإيجاد الروابط المُشتركة.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التحول في القطاع الصحي، والتقليل من مقاومة التغيير، من خلال تمكين الأطباء من إيصال صوتهم وتحقيق قيمهم الذاتية والاجتماعية، وتحفيزهم على المشاركة في خطط التحول، عبر إيجاد حلول إبداعية لتسهيل عملية التحول الصحي وتحقيق التغييرات المنشودة.

يُذكر أن هذه المُبادرة تُعتبر ضمن سلسلة من المُبادرات الاستراتيجية التي يعمل عليها التجمع الصحي لترسيخ المُبادرات التشاركية من خلال ورش عمل مُتنقلة تشمل كُل الإدارات والمنشآت الصحية.