النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تجمّع مكة الصحي" يُطلق مبُادرة "المناقشة المُستديرة" للأطباء

بهدف إشراك موظفي المنشآت في مسيرة التحول المؤسسي

أطلق التجمع الصحي بمكة المكرمة، مبادرة "المناقشة المستديرة" على نطاق الأطباء، برئاسة الرئيس التنفيذي للتجمع، الدكتور دلشاد علي عباس، ومتابعة الإدارة التنفيذية للشؤون الطبية لمدة ساعتين ونصف أسبوعياً.

يأتي ذلك ضمن مُبادرات التحول المؤسسي، و بهدف إشراك موظفي المنشآت التابعة للتجمع الصحي ومقدمي الخدمات الصحية، في مسيرة التحول من خلال مُناقشة الاستراتيجيات وإيجاد الروابط المُشتركة.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التحول في القطاع الصحي، والتقليل من مقاومة التغيير، من خلال تمكين الأطباء من إيصال صوتهم وتحقيق قيمهم الذاتية والاجتماعية، وتحفيزهم على المشاركة في خطط التحول، عبر إيجاد حلول إبداعية لتسهيل عملية التحول الصحي وتحقيق التغييرات المنشودة.

يُذكر أن هذه المُبادرة تُعتبر ضمن سلسلة من المُبادرات الاستراتيجية التي يعمل عليها التجمع الصحي لترسيخ المُبادرات التشاركية من خلال ورش عمل مُتنقلة تشمل كُل الإدارات والمنشآت الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تجمّع مكة الصحي" يُطلق مبُادرة "المناقشة المُستديرة" للأطباء
سبق

أطلق التجمع الصحي بمكة المكرمة، مبادرة "المناقشة المستديرة" على نطاق الأطباء، برئاسة الرئيس التنفيذي للتجمع، الدكتور دلشاد علي عباس، ومتابعة الإدارة التنفيذية للشؤون الطبية لمدة ساعتين ونصف أسبوعياً.

يأتي ذلك ضمن مُبادرات التحول المؤسسي، و بهدف إشراك موظفي المنشآت التابعة للتجمع الصحي ومقدمي الخدمات الصحية، في مسيرة التحول من خلال مُناقشة الاستراتيجيات وإيجاد الروابط المُشتركة.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التحول في القطاع الصحي، والتقليل من مقاومة التغيير، من خلال تمكين الأطباء من إيصال صوتهم وتحقيق قيمهم الذاتية والاجتماعية، وتحفيزهم على المشاركة في خطط التحول، عبر إيجاد حلول إبداعية لتسهيل عملية التحول الصحي وتحقيق التغييرات المنشودة.

يُذكر أن هذه المُبادرة تُعتبر ضمن سلسلة من المُبادرات الاستراتيجية التي يعمل عليها التجمع الصحي لترسيخ المُبادرات التشاركية من خلال ورش عمل مُتنقلة تشمل كُل الإدارات والمنشآت الصحية.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
03:22 PM

"تجمّع مكة الصحي" يُطلق مبُادرة "المناقشة المُستديرة" للأطباء

بهدف إشراك موظفي المنشآت في مسيرة التحول المؤسسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
261

أطلق التجمع الصحي بمكة المكرمة، مبادرة "المناقشة المستديرة" على نطاق الأطباء، برئاسة الرئيس التنفيذي للتجمع، الدكتور دلشاد علي عباس، ومتابعة الإدارة التنفيذية للشؤون الطبية لمدة ساعتين ونصف أسبوعياً.

يأتي ذلك ضمن مُبادرات التحول المؤسسي، و بهدف إشراك موظفي المنشآت التابعة للتجمع الصحي ومقدمي الخدمات الصحية، في مسيرة التحول من خلال مُناقشة الاستراتيجيات وإيجاد الروابط المُشتركة.

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التحول في القطاع الصحي، والتقليل من مقاومة التغيير، من خلال تمكين الأطباء من إيصال صوتهم وتحقيق قيمهم الذاتية والاجتماعية، وتحفيزهم على المشاركة في خطط التحول، عبر إيجاد حلول إبداعية لتسهيل عملية التحول الصحي وتحقيق التغييرات المنشودة.

يُذكر أن هذه المُبادرة تُعتبر ضمن سلسلة من المُبادرات الاستراتيجية التي يعمل عليها التجمع الصحي لترسيخ المُبادرات التشاركية من خلال ورش عمل مُتنقلة تشمل كُل الإدارات والمنشآت الصحية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,533

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة