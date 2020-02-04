القبض على شاب أحرق كاميرا ساهر في القصيم

قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب؛ أقدم على إحراق كاميرا للرصد الآلي للمخالفات المرورية.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثَّق جريمة الشاب.
قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب؛ أقدم على إحراق كاميرا للرصد الآلي للمخالفات المرورية.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثَّق جريمة الشاب.كاميرا ساهر القصيم
قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب؛ أقدم على إحراق كاميرا للرصد الآلي للمخالفات المرورية.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثَّق جريمة الشاب.
قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب؛ أقدم على إحراق كاميرا للرصد الآلي للمخالفات المرورية.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثَّق جريمة الشاب.