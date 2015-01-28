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بسبب كورونا.. النرويج تغلق حدودها أمام غير المقيمين اعتباراً من الغد

بلغ إجمالي المصابين 61594 شخصاً وحصيلة الوفيات 550 حالة

قررت الحكومة النرويجية إغلاق الحدود أمام جميع القادمين من غير المقيمين في المملكة اعتباراً من 29 يناير، وعدم السماح بدخول البلاد إلا في حالات استثنائية، في إطار مكافحة فيروس كورونا، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ، إن "الحدود ستكون مغلقة بالنسبة لجميع من لا يقيمون في النرويج".

وأشارت إلى أن نقل البضائع الحيوية إلى البلاد لن يتوقف، لكن الكثير من العمال المهاجرين لن يتمكنون من دخول أراضي البلاد، وستجري إعادة النظر في القواعد الجديدة بعد أسبوعين.

يذكر أن النرويج سجلت ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ أواخر أغسطس الماضي، وسجلت حصيلة قياسية للإصابات في 6 يناير الجاري، حيث بلغت الحصيلة اليومية للإصابات 930 حالة.

وتم تسجيل 279 إصابة جديدة بالفيروس في النرويج، الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 61594 شخصاً، وحصيلة الوفيات 550 حالة.


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بسبب كورونا.. النرويج تغلق حدودها أمام غير المقيمين اعتباراً من الغد
سبق

قررت الحكومة النرويجية إغلاق الحدود أمام جميع القادمين من غير المقيمين في المملكة اعتباراً من 29 يناير، وعدم السماح بدخول البلاد إلا في حالات استثنائية، في إطار مكافحة فيروس كورونا، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ، إن "الحدود ستكون مغلقة بالنسبة لجميع من لا يقيمون في النرويج".

وأشارت إلى أن نقل البضائع الحيوية إلى البلاد لن يتوقف، لكن الكثير من العمال المهاجرين لن يتمكنون من دخول أراضي البلاد، وستجري إعادة النظر في القواعد الجديدة بعد أسبوعين.

يذكر أن النرويج سجلت ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ أواخر أغسطس الماضي، وسجلت حصيلة قياسية للإصابات في 6 يناير الجاري، حيث بلغت الحصيلة اليومية للإصابات 930 حالة.

وتم تسجيل 279 إصابة جديدة بالفيروس في النرويج، الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 61594 شخصاً، وحصيلة الوفيات 550 حالة.


28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
12:44 AM

بسبب كورونا.. النرويج تغلق حدودها أمام غير المقيمين اعتباراً من الغد

بلغ إجمالي المصابين 61594 شخصاً وحصيلة الوفيات 550 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الحكومة النرويجية إغلاق الحدود أمام جميع القادمين من غير المقيمين في المملكة اعتباراً من 29 يناير، وعدم السماح بدخول البلاد إلا في حالات استثنائية، في إطار مكافحة فيروس كورونا، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ، إن "الحدود ستكون مغلقة بالنسبة لجميع من لا يقيمون في النرويج".

وأشارت إلى أن نقل البضائع الحيوية إلى البلاد لن يتوقف، لكن الكثير من العمال المهاجرين لن يتمكنون من دخول أراضي البلاد، وستجري إعادة النظر في القواعد الجديدة بعد أسبوعين.

يذكر أن النرويج سجلت ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ أواخر أغسطس الماضي، وسجلت حصيلة قياسية للإصابات في 6 يناير الجاري، حيث بلغت الحصيلة اليومية للإصابات 930 حالة.

وتم تسجيل 279 إصابة جديدة بالفيروس في النرويج، الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 61594 شخصاً، وحصيلة الوفيات 550 حالة.


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