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الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها

بحضور الدكتور رجاء الله السلمي

أُجريت اليوم السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا لكرة القدم، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام خلال الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو في جمهورية مصر العربية.

وسُحبت القرعة بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، والدكتور معتصم جعفر عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد مجاهد، في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يُحدَّد لاحقًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبَي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يُذكر أن منتخب السنغال تُوّج بلقب النسخة الماضية التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.

كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها
سبق

أُجريت اليوم السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا لكرة القدم، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام خلال الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو في جمهورية مصر العربية.

وسُحبت القرعة بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، والدكتور معتصم جعفر عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد مجاهد، في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يُحدَّد لاحقًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبَي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يُذكر أن منتخب السنغال تُوّج بلقب النسخة الماضية التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
08:38 PM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:30 AM

الاتحاد العربي يُجري قرعة كأس العرب للمنتخبات.. تعرَّف عليها

بحضور الدكتور رجاء الله السلمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُجريت اليوم السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا لكرة القدم، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام خلال الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو في جمهورية مصر العربية.

وسُحبت القرعة بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، والدكتور معتصم جعفر عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد مجاهد، في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يُحدَّد لاحقًا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبَي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يُذكر أن منتخب السنغال تُوّج بلقب النسخة الماضية التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.

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