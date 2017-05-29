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ممرضة هندية تذرف الدموع لتكريمها نظير تفانيها في عملها لـ 19 عاماً

في بادرة إنسانية تعكس أصالة المجتمع السعودي

لم تتمالك الممرضة جيسي مايكل من الجنسية الهندية دموعها لتنهمر على جفنيها عندما فاجأها أهالي ومركز صحي عشيرة في محافظة الطائف بتكريمها في بادرة إنسانية تعكس أصالة المجتمع السعودي لتفانيها في أداء عملها في خدمة الجميع طيلة 19 عاماً.

وانهالت على الممرضة حزمة من الهدايا العينية " طقم ذهب " ومبلغ نقدي والدروع خلال تكريمها من قبل إدارتها والأهالي نظير حسن الخلق وتعاملها الطيب

وأوضح مدير مركز صحي عشيرة الأخصائي رفاع علي العتيبي لـ "سبق" أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفاناً للممرضة نظير خدمتها طوال السنوات التي مكثتها في السعودية لمدة 19 عاماً حيث ضربت مثالاً للممرضة المتفانية وانضباطها وإخلاصها في عملها التمريضي وتعاملها الحسن مع الجميع حتى كسبت حب الأهالي وزملائها في العمل.

وعبرت الممرضة بدموعها التي سبقت حديثاً عن امتنانها وشكرها لكل من دعمها وساندها خلال السنوات التي عملت بها في السعودية مضيفة بأنها لم تجد إلا حسن التعامل وشكرت الأهالي والمركز الصحي ولكل من ساهم في تكريمها ولن تنساه طوال حياتها.

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ممرضة هندية تذرف الدموع لتكريمها نظير تفانيها في عملها لـ 19 عاماً
سبق

لم تتمالك الممرضة جيسي مايكل من الجنسية الهندية دموعها لتنهمر على جفنيها عندما فاجأها أهالي ومركز صحي عشيرة في محافظة الطائف بتكريمها في بادرة إنسانية تعكس أصالة المجتمع السعودي لتفانيها في أداء عملها في خدمة الجميع طيلة 19 عاماً.

وانهالت على الممرضة حزمة من الهدايا العينية " طقم ذهب " ومبلغ نقدي والدروع خلال تكريمها من قبل إدارتها والأهالي نظير حسن الخلق وتعاملها الطيب

وأوضح مدير مركز صحي عشيرة الأخصائي رفاع علي العتيبي لـ "سبق" أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفاناً للممرضة نظير خدمتها طوال السنوات التي مكثتها في السعودية لمدة 19 عاماً حيث ضربت مثالاً للممرضة المتفانية وانضباطها وإخلاصها في عملها التمريضي وتعاملها الحسن مع الجميع حتى كسبت حب الأهالي وزملائها في العمل.

وعبرت الممرضة بدموعها التي سبقت حديثاً عن امتنانها وشكرها لكل من دعمها وساندها خلال السنوات التي عملت بها في السعودية مضيفة بأنها لم تجد إلا حسن التعامل وشكرت الأهالي والمركز الصحي ولكل من ساهم في تكريمها ولن تنساه طوال حياتها.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
02:11 AM

ممرضة هندية تذرف الدموع لتكريمها نظير تفانيها في عملها لـ 19 عاماً

في بادرة إنسانية تعكس أصالة المجتمع السعودي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
2,624

لم تتمالك الممرضة جيسي مايكل من الجنسية الهندية دموعها لتنهمر على جفنيها عندما فاجأها أهالي ومركز صحي عشيرة في محافظة الطائف بتكريمها في بادرة إنسانية تعكس أصالة المجتمع السعودي لتفانيها في أداء عملها في خدمة الجميع طيلة 19 عاماً.

وانهالت على الممرضة حزمة من الهدايا العينية " طقم ذهب " ومبلغ نقدي والدروع خلال تكريمها من قبل إدارتها والأهالي نظير حسن الخلق وتعاملها الطيب

وأوضح مدير مركز صحي عشيرة الأخصائي رفاع علي العتيبي لـ "سبق" أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفاناً للممرضة نظير خدمتها طوال السنوات التي مكثتها في السعودية لمدة 19 عاماً حيث ضربت مثالاً للممرضة المتفانية وانضباطها وإخلاصها في عملها التمريضي وتعاملها الحسن مع الجميع حتى كسبت حب الأهالي وزملائها في العمل.

وعبرت الممرضة بدموعها التي سبقت حديثاً عن امتنانها وشكرها لكل من دعمها وساندها خلال السنوات التي عملت بها في السعودية مضيفة بأنها لم تجد إلا حسن التعامل وشكرت الأهالي والمركز الصحي ولكل من ساهم في تكريمها ولن تنساه طوال حياتها.

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