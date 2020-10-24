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"مدني عسير": إصابة بسقوط شظايا على المدنيين بسراة عبيدة بعد اعتراض طائرة دون طيار حوثية

تضرُّر 5 منازل و3 مركبات مدنية

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة ، وتضرر ( 5 ) منازل ، و ( 3 ) مركبات مدنية ، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني مدني عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني عسير": إصابة بسقوط شظايا على المدنيين بسراة عبيدة بعد اعتراض طائرة دون طيار حوثية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة ، وتضرر ( 5 ) منازل ، و ( 3 ) مركبات مدنية ، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
09:28 PM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
11:23 PM

"مدني عسير": إصابة بسقوط شظايا على المدنيين بسراة عبيدة بعد اعتراض طائرة دون طيار حوثية

تضرُّر 5 منازل و3 مركبات مدنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
19,680

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة ، وتضرر ( 5 ) منازل ، و ( 3 ) مركبات مدنية ، و تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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