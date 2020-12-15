انفجار 5 عبوات في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية

إحداها كانت مزروعة بجانب محل لبيع المشروبات الكحولية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، داخل أحياء سكنية.

وقال بيان للخلية: مديرية مكافحة المتفجرات، تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة- شارع الأطباء، كما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها كانت موضوعة بجانب محل لبيع المشروبات الكحولية؛ مما أدى إلى حدوث أضرار مادية فقط.

وأضاف البيان وفق "روسيا اليوم": انفجرت عبوة ناسفة أخرى محلية الصنع في منطقة الدورة شارع 60 أمام محل بيع المشروبات الكحولية، وخلّفت أضرارًا مادية.

وكشف أن عبوة لاصقة أخرى انفجرت في منطقة حي العدل، أسفل عجلة مدنية نوع "مكسما" تعود لمواطن يعمل موظفًا بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية.

وتابع البيان أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة العامرية بجانب محل لبيع المشروبات الكحولية، أدت إلى أضرار مادية أيضًا.