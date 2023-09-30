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الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الفتح .. والإدارة تعلن عن جوائز للجماهير

أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن الحملة الجماهيرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفتح وذلك تحت عنوان ( #جمهورنا_نبيكم_ويانا) حيث كشفت إدارة النادي عن البرنامج والذي يتخلله الفعاليات المصاحبة في المدرج الغربي إلى جانب السحب على جوائز قيمة للجماهير التي ستوجد في الملعب.

في المقابل غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة الدمام من أجل الدخول في المعسكر الخاص لمواجهة الاتفاق غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الفتح .. والإدارة تعلن عن جوائز للجماهير
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن الحملة الجماهيرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفتح وذلك تحت عنوان ( #جمهورنا_نبيكم_ويانا) حيث كشفت إدارة النادي عن البرنامج والذي يتخلله الفعاليات المصاحبة في المدرج الغربي إلى جانب السحب على جوائز قيمة للجماهير التي ستوجد في الملعب.

في المقابل غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة الدمام من أجل الدخول في المعسكر الخاص لمواجهة الاتفاق غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:49 PM

الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الفتح .. والإدارة تعلن عن جوائز للجماهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن الحملة الجماهيرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفتح وذلك تحت عنوان ( #جمهورنا_نبيكم_ويانا) حيث كشفت إدارة النادي عن البرنامج والذي يتخلله الفعاليات المصاحبة في المدرج الغربي إلى جانب السحب على جوائز قيمة للجماهير التي ستوجد في الملعب.

في المقابل غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة الدمام من أجل الدخول في المعسكر الخاص لمواجهة الاتفاق غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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