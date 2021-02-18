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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر لـ7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة ًمساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشتمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة ًمساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشتمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
09:41 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر لـ7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة ًمساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشتمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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