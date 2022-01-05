النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف" يبدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد الطائرات المسيَّرة

طالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أمس الثلاثاء بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيَّرة؛ وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة.

وأكد "التحالف" أن العملية بصنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف" يبدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد الطائرات المسيَّرة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أمس الثلاثاء بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيَّرة؛ وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة.

وأكد "التحالف" أن العملية بصنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:10 AM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:38 AM

"التحالف" يبدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد الطائرات المسيَّرة

طالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,017

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أمس الثلاثاء بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيَّرة؛ وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة.

وأكد "التحالف" أن العملية بصنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,215
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,229
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,589

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة