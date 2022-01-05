"التحالف" يبدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد الطائرات المسيَّرة

"التحالف" يبدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد الطائرات المسيَّرة
طالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أمس الثلاثاء بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيَّرة؛ وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة.
وأكد "التحالف" أن العملية بصنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
"التحالف" يبدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد الطائرات المسيَّرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-05
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أمس الثلاثاء بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيَّرة؛ وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة.
وأكد "التحالف" أن العملية بصنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:10 AM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:38 AM
"التحالف" يبدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد الطائرات المسيَّرة
طالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أمس الثلاثاء بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيَّرة؛ وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من مواقع ميليشيا الحوثي المستهدفة.
وأكد "التحالف" أن العملية بصنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .