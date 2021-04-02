أمانة الطائف ترفع درجة الاستعداد لشهر رمضان المبارك

"الزهراني" يوجِّه بتشديد متابعة الرقابة الصحية واحترازات كورونا

وجّه المهندس فيصل سراج الزهراني، وكيل أمين الطائف للخدمات، جميع رؤساء البلديات الفرعية بضرورة تشديد متابعة الرقابة الصحية والأسواق والبسطات الرمضانية، وقال: "إن أمانة المحافظة تعمل على الاستعداد المبكر لاستقبال الشهر الكريم، ورصد الطاقات والكفاءات اللازمة وفق خطة زمنية طيلة الشهر المبارك".

وأشار إلى أن خطة العمل تشمل أيضًا القيام بنظافة الشوارع والميادين، ومواقف السيارات، والشوارع الرئيسية والفرعية والداخلية، والتقاط النفايات المبعثرة، ورفعها بصورة دورية، مع تفريغ ونقل الحاويات ونظافة الأحياء، ومتابعة الأسواق التجارية والمولات والحدائق العامة والمتنزهات، والرقابة الدائمة على المحال المتعلقة بالصحة العامة التي تقدم وجباتها بصفة يومية، مثل المطاعم والمخابز والبوفيهات والبقالات، ورش المبيدات الحشرية بصفة يومية، وغسل الحاويات وتطهيرها، وتكثيف المراقبين الميدانيين والبيطريين والصحيين على جميع الفترات.. مؤكدًا أن الأمانة ماضية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وحث المهندس "الزهراني" جميع المواطنين والمقيمين على التعاون مع الأمانة، ورصد الملاحظات، والإبلاغ عنها عن طريق مركز البلاغات الموحد٩٤٠، أو جميع قنوات أمانة الطائف.