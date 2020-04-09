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كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات إضافية و39 إصابة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية.. إجمالي الوفيات 204 والإصابات 10423

سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة و39 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 204 حالات؛ في حين بلغ عدد الإصابات 10423؛ مشيرة إلى استمرار زيادة الإصابات من الوافدين، وحالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في سول وضواحيها.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات إضافية و39 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة و39 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 204 حالات؛ في حين بلغ عدد الإصابات 10423؛ مشيرة إلى استمرار زيادة الإصابات من الوافدين، وحالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في سول وضواحيها.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:54 AM

كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات إضافية و39 إصابة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية.. إجمالي الوفيات 204 والإصابات 10423

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة و39 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 204 حالات؛ في حين بلغ عدد الإصابات 10423؛ مشيرة إلى استمرار زيادة الإصابات من الوافدين، وحالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في سول وضواحيها.

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