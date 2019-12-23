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جهاز كهربائي للتسخين يتسبب بنشوب حريق بأحد فنادق المدينة المنورة

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة

تسبب جهاز كهربائي للتسخين، في نشوب حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بمنطقة المدينة المنورة، حيث تمت السيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون أي إصابات بشرية.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: "ورد بلاغ عند الساعة ٠٩:٥٠ صباح اليوم الاثنين عن حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة"، مشيرًا أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في بعض أثاث غرفة بالدور الثالث في الفندق، نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين.

وأضاف: "تمت عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون ‏إصابات ولله الحمد"، مؤكدًا أنه تم استكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.

كما أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى صلى الله علية وسلم، بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة خاصة في هذه الأيام، داخل المنازل أو الفنادق ودور الإيواء وعدم تركها تعمل وقت النوم.

الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهاز كهربائي للتسخين يتسبب بنشوب حريق بأحد فنادق المدينة المنورة
سبق

تسبب جهاز كهربائي للتسخين، في نشوب حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بمنطقة المدينة المنورة، حيث تمت السيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون أي إصابات بشرية.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: "ورد بلاغ عند الساعة ٠٩:٥٠ صباح اليوم الاثنين عن حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة"، مشيرًا أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في بعض أثاث غرفة بالدور الثالث في الفندق، نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين.

وأضاف: "تمت عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون ‏إصابات ولله الحمد"، مؤكدًا أنه تم استكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.

كما أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى صلى الله علية وسلم، بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة خاصة في هذه الأيام، داخل المنازل أو الفنادق ودور الإيواء وعدم تركها تعمل وقت النوم.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
05:32 PM

جهاز كهربائي للتسخين يتسبب بنشوب حريق بأحد فنادق المدينة المنورة

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تسبب جهاز كهربائي للتسخين، في نشوب حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بمنطقة المدينة المنورة، حيث تمت السيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون أي إصابات بشرية.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: "ورد بلاغ عند الساعة ٠٩:٥٠ صباح اليوم الاثنين عن حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة"، مشيرًا أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في بعض أثاث غرفة بالدور الثالث في الفندق، نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين.

وأضاف: "تمت عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون ‏إصابات ولله الحمد"، مؤكدًا أنه تم استكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.

كما أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى صلى الله علية وسلم، بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة خاصة في هذه الأيام، داخل المنازل أو الفنادق ودور الإيواء وعدم تركها تعمل وقت النوم.

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