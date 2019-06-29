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أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات

لسرعة استقبال وإرسال المعاملات وتجاوز مشكلتَي البُعدين الجغرافي والزمني

دشّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات، التي تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي، وبدأت الأمانة بتفعيله في خدماتها كافة بمقر الأمانة.

وأكّد مدير عام رفع كفاءة المشاريع المهندس عبدالرحمن الزهراني، أن هذه الخدمة تعمل على زيادة نسبة الناتج المحلي، وتوفير قائمة معتمدة من المصانع والموردين والمختبرات، وسرعة استقبال وإرسال المعاملات، وتجاوز مشكلتَي البُعدين الجغرافي والزمني.

وأشار إلى أنها تستهدف جميع المصانع والموردين والمختبرات وخلاطات الأسفلت والكسّارات التي تقوم بتوريد منتجاتها وخدماتها لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية.

يُذكر أن هذه الخدمة تعد أول اعتماد إلكتروني يسهم في استقطاب الموردين من داخل المنطقة وخارجها، ويساعد على التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات الموردة لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية للمواصفات والمعايير القياسية والفنية المعتمدة.

أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات
سبق

دشّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات، التي تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي، وبدأت الأمانة بتفعيله في خدماتها كافة بمقر الأمانة.

وأكّد مدير عام رفع كفاءة المشاريع المهندس عبدالرحمن الزهراني، أن هذه الخدمة تعمل على زيادة نسبة الناتج المحلي، وتوفير قائمة معتمدة من المصانع والموردين والمختبرات، وسرعة استقبال وإرسال المعاملات، وتجاوز مشكلتَي البُعدين الجغرافي والزمني.

وأشار إلى أنها تستهدف جميع المصانع والموردين والمختبرات وخلاطات الأسفلت والكسّارات التي تقوم بتوريد منتجاتها وخدماتها لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية.

يُذكر أن هذه الخدمة تعد أول اعتماد إلكتروني يسهم في استقطاب الموردين من داخل المنطقة وخارجها، ويساعد على التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات الموردة لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية للمواصفات والمعايير القياسية والفنية المعتمدة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
01:35 PM

أمين الشرقية يدشّن خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات

لسرعة استقبال وإرسال المعاملات وتجاوز مشكلتَي البُعدين الجغرافي والزمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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دشّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات، التي تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي، وبدأت الأمانة بتفعيله في خدماتها كافة بمقر الأمانة.

وأكّد مدير عام رفع كفاءة المشاريع المهندس عبدالرحمن الزهراني، أن هذه الخدمة تعمل على زيادة نسبة الناتج المحلي، وتوفير قائمة معتمدة من المصانع والموردين والمختبرات، وسرعة استقبال وإرسال المعاملات، وتجاوز مشكلتَي البُعدين الجغرافي والزمني.

وأشار إلى أنها تستهدف جميع المصانع والموردين والمختبرات وخلاطات الأسفلت والكسّارات التي تقوم بتوريد منتجاتها وخدماتها لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية.

يُذكر أن هذه الخدمة تعد أول اعتماد إلكتروني يسهم في استقطاب الموردين من داخل المنطقة وخارجها، ويساعد على التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات الموردة لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية للمواصفات والمعايير القياسية والفنية المعتمدة.

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