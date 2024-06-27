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شاهد.. برلماني كوري يتذكر تجربته كعامل بالرياض: "أرض الأمل" دعمت عائلتي

بمناسبة زيارة #ولي_العهد_في_كوريا نشر فيديو وتحدّث عن فترة عمله بالثمانينيات

بمناسبة زيارة #ولي_العهد_في_كوريا، نشر عضو البرلمان الكوري "كيم سونغ تي" فيديو على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، يستذكر تجربة عمله في أوائل الثمانينيات كعامل في أحد المشاريع الإنشائية بمدينة الرياض.

ووصف "كيم سونغ تي" السعودية بأرض الأمل؛ مشيرًا إلى أنها قدّمت له فرصة لدعم عائلته.

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شاهد.. برلماني كوري يتذكر تجربته كعامل بالرياض: "أرض الأمل" دعمت عائلتي
سبق

بمناسبة زيارة #ولي_العهد_في_كوريا، نشر عضو البرلمان الكوري "كيم سونغ تي" فيديو على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، يستذكر تجربة عمله في أوائل الثمانينيات كعامل في أحد المشاريع الإنشائية بمدينة الرياض.

ووصف "كيم سونغ تي" السعودية بأرض الأمل؛ مشيرًا إلى أنها قدّمت له فرصة لدعم عائلته.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:28 AM

شاهد.. برلماني كوري يتذكر تجربته كعامل بالرياض: "أرض الأمل" دعمت عائلتي

بمناسبة زيارة #ولي_العهد_في_كوريا نشر فيديو وتحدّث عن فترة عمله بالثمانينيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بمناسبة زيارة #ولي_العهد_في_كوريا، نشر عضو البرلمان الكوري "كيم سونغ تي" فيديو على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، يستذكر تجربة عمله في أوائل الثمانينيات كعامل في أحد المشاريع الإنشائية بمدينة الرياض.

ووصف "كيم سونغ تي" السعودية بأرض الأمل؛ مشيرًا إلى أنها قدّمت له فرصة لدعم عائلته.

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