سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 39 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 362260، من ضمنهم 300437 حالة تم شفاؤها، و20682 وفاة.
مصر تسجل 892 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة
إجمالي الإصابات 362260 والوفيات 20682 شخصًا
سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 39 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 362260، من ضمنهم 300437 حالة تم شفاؤها، و20682 وفاة.
سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 39 حالة.
مصر تسجل 892 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة
إجمالي الإصابات 362260 والوفيات 20682 شخصًا
سجَّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووفاة 39 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن بلغ 362260، من ضمنهم 300437 حالة تم شفاؤها، و20682 وفاة.