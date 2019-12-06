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مصادر "سبق": 300 الحد الأعلى لتجنيس المتميزين.. سنويًّا

علمت "سبق" أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين تضمن حدًّا أعلى لعمليات التجنيس السنوية.

ووفقًا للمعلومات المتوافرة فإن أوامر التجنيس التي ستصدر على ضوء الترشيحات لن تتجاوز في حدها الأعلى 300 أمر تجنيس سنويًّا.

وتأتي هذه التفاصيل بعد الكشف عن أن السعودية فتحت باب تجنيس الكفاءات المتميزة والمبدعة من أرجاء العالم، وذلك في خطوة تتماشى مع رؤية 2030، وتهدف إلى رفع وتيرة التنمية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية.

وكان أمر الملك سلمان الصادر بهذا الخصوص قد نص على الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية، بما في ذلك المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية، وأبناء السعوديات، ومواليد السعودية، ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها.

وتأتي هذه الخطوة - وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين - نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية، واستقطاب المتميزين والمدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يُسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة.

السعودية تجنس المبدعين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": 300 الحد الأعلى لتجنيس المتميزين.. سنويًّا
سبق

علمت "سبق" أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين تضمن حدًّا أعلى لعمليات التجنيس السنوية.

ووفقًا للمعلومات المتوافرة فإن أوامر التجنيس التي ستصدر على ضوء الترشيحات لن تتجاوز في حدها الأعلى 300 أمر تجنيس سنويًّا.

وتأتي هذه التفاصيل بعد الكشف عن أن السعودية فتحت باب تجنيس الكفاءات المتميزة والمبدعة من أرجاء العالم، وذلك في خطوة تتماشى مع رؤية 2030، وتهدف إلى رفع وتيرة التنمية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية.

وكان أمر الملك سلمان الصادر بهذا الخصوص قد نص على الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية، بما في ذلك المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية، وأبناء السعوديات، ومواليد السعودية، ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها.

وتأتي هذه الخطوة - وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين - نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية، واستقطاب المتميزين والمدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يُسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
10:00 PM

مصادر "سبق": 300 الحد الأعلى لتجنيس المتميزين.. سنويًّا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
30,215

علمت "سبق" أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين تضمن حدًّا أعلى لعمليات التجنيس السنوية.

ووفقًا للمعلومات المتوافرة فإن أوامر التجنيس التي ستصدر على ضوء الترشيحات لن تتجاوز في حدها الأعلى 300 أمر تجنيس سنويًّا.

وتأتي هذه التفاصيل بعد الكشف عن أن السعودية فتحت باب تجنيس الكفاءات المتميزة والمبدعة من أرجاء العالم، وذلك في خطوة تتماشى مع رؤية 2030، وتهدف إلى رفع وتيرة التنمية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية.

وكان أمر الملك سلمان الصادر بهذا الخصوص قد نص على الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية، بما في ذلك المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية، وأبناء السعوديات، ومواليد السعودية، ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها.

وتأتي هذه الخطوة - وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين - نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية، واستقطاب المتميزين والمدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يُسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة.

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