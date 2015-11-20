"التحالف": تدمير طائرة مُسيَّرة مفخَّخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة معادية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، انطلقت من مطار صنعاء.
"التحالف": تدمير طائرة مُسيَّرة مفخَّخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة معادية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، انطلقت من مطار صنعاء.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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"التحالف": تدمير طائرة مُسيَّرة مفخَّخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-19
19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
11:35 PM
"التحالف": تدمير طائرة مُسيَّرة مفخَّخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة معادية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، انطلقت من مطار صنعاء.
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