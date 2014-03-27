"السياحة".. لا اختلاط في النزل والكبائن الفندقية الجديدة

ضِمن اللائحة الجديدة للإيواء الفندقي

أصدرت وزارة السياحة لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة واستحدثت اللائحة عدة أنواع من السكن الفندقي في السعودية لعل أبرزها النزل (الفندق) والكبائن الفندقية، وتهدف إلى توسيع أنماط الإيواء الفندقي؛ مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار السياحي.

يعني "النزل الفندقي" مرفق إیواء سیاحي منخفض التكلفة، ومزودًا بمرافق بسیطة، ویستھدف بشكل أساسي الشباب والرحالة والمسافرین الأفراد؛ حیث یتم تشغیل وإدارة ھذا النوع من مرافق الإیواء السیاحي بشكل مستقل، ویوجد ممیزات مشتركة بین جمیع أنواع النزل.

أما الكبائن الفندقية فتتكون من وحدات صغيرة ذات مساحة محدودة يوجد بها سرير وتلفاز وتكييف وتجهيزات أخرى، ويكون بينها وبين الكبائن الأخرى حاجز فاصل، وبها دورات مياه مشتركة فيما يُعرف أوروبيًّا بفنادق "الهوستل".

ولعل أبرز شروط وزارة السياحة للسماح بتراخيص مرفق النزل الفندقي والكبائن؛ هو عدم السماح بوجود غرف أو كبائن مشتركة للرجال والنساء، ويجب تخصيص المنشأة كاملة إما للرجال أو للنساء؛ وفقًا للبند الثاني من شروط الترخيص.