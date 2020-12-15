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"التعليم" تعلن بدء التقديم على 300 منحة في زمالة الأطباء السعوديين في بريطانيا

في مختلف التخصصات العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام GMC

أعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية (HEE) ومستشفيات جامعة برمنغهام (UHB)، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني عن تخصيص 300 مقعد ومنحة دراسية للتدريب الطبي للسعوديين في الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا عبر البرنامج السعودي - الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرّج (IPGMTS)، حيث تم توفير 300 مقعد للأطباء السعوديين في مختلف التخصصات العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا، والتي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج.


ودعت الوزارة الراغبين للالتحاق بهذا البرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية عبر الرابط: ‏https://ksp.moe.gov.sa مشترطةً للتقديم على البرنامج الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5، ودرجة لا تقل عن 7.0 في كل مهارة اختبار أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET)، والحصول على درجة "B" على الأقل في كل مهارات الاختبار (التحدّث والاستماع والقراءة والكتابة) على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها مدة عامين، ويُشترط كذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات (مع سنة الامتياز).


وحددت التعليم الفترة من اليوم الثلاثاء 30/ 4/ 1442هـ، الموافق 2020/12/15م، موعداً للتقديم على البرنامج حتى يوم الثلاثاء القادم 1442/5/7 الموافق 2020/12/22 على أن يلتحق المتدرب بالبرنامج في أبريل 2021م، كما نوهت الوزارة إلى أن التقديم سيُتاح مرة أخرى خلال شهري مارس وأكتوبر من العام المقبل 2021م.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن بدء التقديم على 300 منحة في زمالة الأطباء السعوديين في بريطانيا
سبق

أعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية (HEE) ومستشفيات جامعة برمنغهام (UHB)، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني عن تخصيص 300 مقعد ومنحة دراسية للتدريب الطبي للسعوديين في الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا عبر البرنامج السعودي - الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرّج (IPGMTS)، حيث تم توفير 300 مقعد للأطباء السعوديين في مختلف التخصصات العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا، والتي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج.


ودعت الوزارة الراغبين للالتحاق بهذا البرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية عبر الرابط: ‏https://ksp.moe.gov.sa مشترطةً للتقديم على البرنامج الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5، ودرجة لا تقل عن 7.0 في كل مهارة اختبار أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET)، والحصول على درجة "B" على الأقل في كل مهارات الاختبار (التحدّث والاستماع والقراءة والكتابة) على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها مدة عامين، ويُشترط كذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات (مع سنة الامتياز).


وحددت التعليم الفترة من اليوم الثلاثاء 30/ 4/ 1442هـ، الموافق 2020/12/15م، موعداً للتقديم على البرنامج حتى يوم الثلاثاء القادم 1442/5/7 الموافق 2020/12/22 على أن يلتحق المتدرب بالبرنامج في أبريل 2021م، كما نوهت الوزارة إلى أن التقديم سيُتاح مرة أخرى خلال شهري مارس وأكتوبر من العام المقبل 2021م.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:43 PM

"التعليم" تعلن بدء التقديم على 300 منحة في زمالة الأطباء السعوديين في بريطانيا

في مختلف التخصصات العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام GMC

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التعليم بالتعاون مع منظمة التدريب الطبي الإنجليزية (HEE) ومستشفيات جامعة برمنغهام (UHB)، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني عن تخصيص 300 مقعد ومنحة دراسية للتدريب الطبي للسعوديين في الزمالة العامة والتخصص الدقيق للأطباء في بريطانيا عبر البرنامج السعودي - الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي بعد التخرّج (IPGMTS)، حيث تم توفير 300 مقعد للأطباء السعوديين في مختلف التخصصات العامة والدقيقة والمعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا، والتي تؤهل للتصنيف المهني بعد التخرّج.


ودعت الوزارة الراغبين للالتحاق بهذا البرنامج إلى التقديم على مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية عبر الرابط: ‏https://ksp.moe.gov.sa مشترطةً للتقديم على البرنامج الحصول على شهادة اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5، ودرجة لا تقل عن 7.0 في كل مهارة اختبار أو شهادة اختبار اللغة الإنجليزية المهنية (OET)، والحصول على درجة "B" على الأقل في كل مهارات الاختبار (التحدّث والاستماع والقراءة والكتابة) على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها مدة عامين، ويُشترط كذلك خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات (مع سنة الامتياز).


وحددت التعليم الفترة من اليوم الثلاثاء 30/ 4/ 1442هـ، الموافق 2020/12/15م، موعداً للتقديم على البرنامج حتى يوم الثلاثاء القادم 1442/5/7 الموافق 2020/12/22 على أن يلتحق المتدرب بالبرنامج في أبريل 2021م، كما نوهت الوزارة إلى أن التقديم سيُتاح مرة أخرى خلال شهري مارس وأكتوبر من العام المقبل 2021م.

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