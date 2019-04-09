تنبيهات متقدمة جديدة لـ3 مناطق.. أمطار وبرد ورياح وأتربة

يمتد بعضها لفجر الغد والهطولات تتراوح بين متوسطة وغزيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة شملت القصيم والمنطقة الشرقية والرياض، لحالات أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة يتواصل بعضها لفجر الغد.

ففي منطقة الرياض، أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تتواصل من الحادية عشرة صباح اليوم حتى الثالثة من صباح الأربعاء، وتشمل، الدوادمي وعفيف، وتمتد إلى وادي الدواسر والأفلاج والسليل والأجزاء المجاورة لها.

وفي القصيم، نبهت الأرصاد من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الحادية عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف مساء، تشمل بريدة وعنيزة والبكيرية والرس والمذنب ورياض الخبراء والأجزاء المجاورة لها.

وخصت "الأرصاد" المنطقة الشرقية بتنبيهين متقدمين، الأول لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، من الثانية ظهرًا للثامنة مساء.

والتنبيه الثاني لحالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ من العاشرة و40 دقيقة صباحًا، وتمتد إلى الحادية عشرة والنصف مساء، بكل من الجبيل والدمام والظهران والخبر والمناطق المجاورة لها.