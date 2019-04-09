النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنبيهات متقدمة جديدة لـ3 مناطق.. أمطار وبرد ورياح وأتربة

يمتد بعضها لفجر الغد والهطولات تتراوح بين متوسطة وغزيرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة شملت القصيم والمنطقة الشرقية والرياض، لحالات أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة يتواصل بعضها لفجر الغد.

ففي منطقة الرياض، أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تتواصل من الحادية عشرة صباح اليوم حتى الثالثة من صباح الأربعاء، وتشمل، الدوادمي وعفيف، وتمتد إلى وادي الدواسر والأفلاج والسليل والأجزاء المجاورة لها.

وفي القصيم، نبهت الأرصاد من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الحادية عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف مساء، تشمل بريدة وعنيزة والبكيرية والرس والمذنب ورياض الخبراء والأجزاء المجاورة لها.

وخصت "الأرصاد" المنطقة الشرقية بتنبيهين متقدمين، الأول لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، من الثانية ظهرًا للثامنة مساء.

والتنبيه الثاني لحالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ من العاشرة و40 دقيقة صباحًا، وتمتد إلى الحادية عشرة والنصف مساء، بكل من الجبيل والدمام والظهران والخبر والمناطق المجاورة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنبيهات متقدمة جديدة لـ3 مناطق.. أمطار وبرد ورياح وأتربة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة شملت القصيم والمنطقة الشرقية والرياض، لحالات أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة يتواصل بعضها لفجر الغد.

ففي منطقة الرياض، أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تتواصل من الحادية عشرة صباح اليوم حتى الثالثة من صباح الأربعاء، وتشمل، الدوادمي وعفيف، وتمتد إلى وادي الدواسر والأفلاج والسليل والأجزاء المجاورة لها.

وفي القصيم، نبهت الأرصاد من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الحادية عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف مساء، تشمل بريدة وعنيزة والبكيرية والرس والمذنب ورياض الخبراء والأجزاء المجاورة لها.

وخصت "الأرصاد" المنطقة الشرقية بتنبيهين متقدمين، الأول لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، من الثانية ظهرًا للثامنة مساء.

والتنبيه الثاني لحالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ من العاشرة و40 دقيقة صباحًا، وتمتد إلى الحادية عشرة والنصف مساء، بكل من الجبيل والدمام والظهران والخبر والمناطق المجاورة لها.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:22 AM

تنبيهات متقدمة جديدة لـ3 مناطق.. أمطار وبرد ورياح وأتربة

يمتد بعضها لفجر الغد والهطولات تتراوح بين متوسطة وغزيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
7,564

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة شملت القصيم والمنطقة الشرقية والرياض، لحالات أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة يتواصل بعضها لفجر الغد.

ففي منطقة الرياض، أصدرت الأرصاد تنبيهًا متقدمًا من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تتواصل من الحادية عشرة صباح اليوم حتى الثالثة من صباح الأربعاء، وتشمل، الدوادمي وعفيف، وتمتد إلى وادي الدواسر والأفلاج والسليل والأجزاء المجاورة لها.

وفي القصيم، نبهت الأرصاد من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الحادية عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف مساء، تشمل بريدة وعنيزة والبكيرية والرس والمذنب ورياض الخبراء والأجزاء المجاورة لها.

وخصت "الأرصاد" المنطقة الشرقية بتنبيهين متقدمين، الأول لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، من الثانية ظهرًا للثامنة مساء.

والتنبيه الثاني لحالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ من العاشرة و40 دقيقة صباحًا، وتمتد إلى الحادية عشرة والنصف مساء، بكل من الجبيل والدمام والظهران والخبر والمناطق المجاورة لها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,410
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,659
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,259
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,255

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة