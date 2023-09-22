جدة بالصور.. الواجهة البحرية تستحوذ على أكبر نسبة زوار بفعاليات اليوم الوطني

استعراض جوي بالكورنيش وألعاب نارية وعروض ضوئية وفنية ورياضية وترفيهية

شهدت فعاليات اليوم الوطني الـ89 بمحافظة جدة، إقبالًا واسعًا من سكانها؛ احتفالًا بمناسبة مرور 89 عامًا على توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وكانت النسبة الأكبر للزوار من نصيب الواجهة البحرية بجدة؛ في حين توزعت الفعاليات على عدة مواقع بالمحافظة.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة الغالية، فعالية العرض الجوي في الكورنيش، الذي شهد حضورًا كبيرًا استمتع بهذا العرض المدهش، وعروض الألعاب النارية، والعروض الضوئية والفنية والرياضية والترفيهية المختلفة.

وشاركت أمانة محافظة جدة، من خلال تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام، وإضاءة المجسمات، والرسم الجرافيكي في المرافق العامة، وعروض الصوت والضوء، وعروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة، وتزيين مباني البلديات الفرعية ومبنى الأمانة الرئيسي بالأعلام وإنارتها باللون الأخضر، وتزيين الطرق باللوحات والأعلام بهذه المناسبة الوطنية؛ في لوحة فنية تنشر مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني على الجميع؛ حيث توشحت شوارع جدة الرئيسية وميادينها براية التوحيد وتركيب لوحات الطرق التي تبرز ملحمة توحيد المملكة.

وجرى تركيب أكثر من 10.000 عَلَم في أهم الشوارع الرئيسية بمحافظة جدة، وتزيين مداخل جدة الرئيسية وميدان البيعة وميدان خادم الحرمين الشريفين، الذي يحمل أطول سارية عَلَم في العالم، وميدان التحلية، وميدان الكرة الأرضية الذي يُضاء بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.