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بهدف حماية الطواقم الطبية .. ماليزيا تبتكر روبوتًا لفحص مرضى "كورونا"

مجهز بكاميرا وشاشة ويسمح بتواصل الأشخاص مع الأطباء

ابتكر علماء ماليزيون روبوتًا لفحص مرضى فيروس "كورونا" في المستشفيات، حسبما ذكر اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وأوضح عضو الفريق المسؤول عن هذا الابتكار ذو الكفل زين العابدين، أن الروبوت يهدف إلى مساعدة الممرضين والأطباء العاملين في الأجنحة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن تكلفة تطوير الروبوت تبلغ نحو 15 ألف رينغت ماليزي (3500 دولار)، وتخطط الجامعة التي صنعته لتجربته قريبًا في المستشفى التابع لها.

ويمثل الروبوت جهازًا آليًا بطول 1.5 متر، وهو مجهز بكاميرا وشاشة يمكن من خلالها للمرضى التواصل عن بعد مع الأطباء، ومزود أيضًا بجهاز لفحص درجات الحرارة للمرضى عن بعد.

ماليزيا روبوت فيروس كورونا الجديد

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بهدف حماية الطواقم الطبية .. ماليزيا تبتكر روبوتًا لفحص مرضى "كورونا"
سبق

ابتكر علماء ماليزيون روبوتًا لفحص مرضى فيروس "كورونا" في المستشفيات، حسبما ذكر اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وأوضح عضو الفريق المسؤول عن هذا الابتكار ذو الكفل زين العابدين، أن الروبوت يهدف إلى مساعدة الممرضين والأطباء العاملين في الأجنحة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن تكلفة تطوير الروبوت تبلغ نحو 15 ألف رينغت ماليزي (3500 دولار)، وتخطط الجامعة التي صنعته لتجربته قريبًا في المستشفى التابع لها.

ويمثل الروبوت جهازًا آليًا بطول 1.5 متر، وهو مجهز بكاميرا وشاشة يمكن من خلالها للمرضى التواصل عن بعد مع الأطباء، ومزود أيضًا بجهاز لفحص درجات الحرارة للمرضى عن بعد.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:25 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:53 AM

بهدف حماية الطواقم الطبية .. ماليزيا تبتكر روبوتًا لفحص مرضى "كورونا"

مجهز بكاميرا وشاشة ويسمح بتواصل الأشخاص مع الأطباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ابتكر علماء ماليزيون روبوتًا لفحص مرضى فيروس "كورونا" في المستشفيات، حسبما ذكر اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وأوضح عضو الفريق المسؤول عن هذا الابتكار ذو الكفل زين العابدين، أن الروبوت يهدف إلى مساعدة الممرضين والأطباء العاملين في الأجنحة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن تكلفة تطوير الروبوت تبلغ نحو 15 ألف رينغت ماليزي (3500 دولار)، وتخطط الجامعة التي صنعته لتجربته قريبًا في المستشفى التابع لها.

ويمثل الروبوت جهازًا آليًا بطول 1.5 متر، وهو مجهز بكاميرا وشاشة يمكن من خلالها للمرضى التواصل عن بعد مع الأطباء، ومزود أيضًا بجهاز لفحص درجات الحرارة للمرضى عن بعد.

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