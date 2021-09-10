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الاتحاد يمدِّد عقد حارسه البرازيلي غروهي حتى 2023

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اليوم الجمعة تمديد عقد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة عام إضافي؛ لينتهي صيف عام 2023م.

وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "يعلن المركز الإعلامي تمديد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي عقد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة عام إضافي".

وأضاف: "بهذه المناسبة تمنى رئيس مجلـس الإدارة التوفيق للاعب في مواصلة العطاء المميز، وأن يسهم مع زملائه في إسعاد الجماهير الاتحادية الوفية".

ويأتي توجُّه الإدارة الاتحادية لتمديد عقد غروهي نظير المستويات الفنية التي يقدمها من أجل تأمين شباك الفريق، ولاسيما أنه يُعتمد عليه بوصفه حارسًا أساسيًّا في ظل فارق الإمكانيات بينه وبين حراس المرمى الحاليين، وخصوصًا بعد أن غادر الحارس فواز القرني إلى نادي الشباب؛ وهو ما جعل الإدارة تتسرع في إغلاق ملف تجديد عقد الحارس البرازيلي الذي يتبقى على عقده عام.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع الحارس البرازيلي من صفوف فريق غريميو مطلع موسم 2018 - 2019 إلا أنه لم يشارك إلا الموسم اللاحق بسبب إصابة في الكتف أبعدته طويلاً عن الملاعب.

ويستعد الاتحاد إلى خوض مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الرابعة عندما يستضيف نادي أبها على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يمدِّد عقد حارسه البرازيلي غروهي حتى 2023
سبق

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اليوم الجمعة تمديد عقد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة عام إضافي؛ لينتهي صيف عام 2023م.

وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "يعلن المركز الإعلامي تمديد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي عقد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة عام إضافي".

وأضاف: "بهذه المناسبة تمنى رئيس مجلـس الإدارة التوفيق للاعب في مواصلة العطاء المميز، وأن يسهم مع زملائه في إسعاد الجماهير الاتحادية الوفية".

ويأتي توجُّه الإدارة الاتحادية لتمديد عقد غروهي نظير المستويات الفنية التي يقدمها من أجل تأمين شباك الفريق، ولاسيما أنه يُعتمد عليه بوصفه حارسًا أساسيًّا في ظل فارق الإمكانيات بينه وبين حراس المرمى الحاليين، وخصوصًا بعد أن غادر الحارس فواز القرني إلى نادي الشباب؛ وهو ما جعل الإدارة تتسرع في إغلاق ملف تجديد عقد الحارس البرازيلي الذي يتبقى على عقده عام.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع الحارس البرازيلي من صفوف فريق غريميو مطلع موسم 2018 - 2019 إلا أنه لم يشارك إلا الموسم اللاحق بسبب إصابة في الكتف أبعدته طويلاً عن الملاعب.

ويستعد الاتحاد إلى خوض مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الرابعة عندما يستضيف نادي أبها على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
10:33 PM

الاتحاد يمدِّد عقد حارسه البرازيلي غروهي حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اليوم الجمعة تمديد عقد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة عام إضافي؛ لينتهي صيف عام 2023م.

وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "يعلن المركز الإعلامي تمديد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي عقد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي لمدة عام إضافي".

وأضاف: "بهذه المناسبة تمنى رئيس مجلـس الإدارة التوفيق للاعب في مواصلة العطاء المميز، وأن يسهم مع زملائه في إسعاد الجماهير الاتحادية الوفية".

ويأتي توجُّه الإدارة الاتحادية لتمديد عقد غروهي نظير المستويات الفنية التي يقدمها من أجل تأمين شباك الفريق، ولاسيما أنه يُعتمد عليه بوصفه حارسًا أساسيًّا في ظل فارق الإمكانيات بينه وبين حراس المرمى الحاليين، وخصوصًا بعد أن غادر الحارس فواز القرني إلى نادي الشباب؛ وهو ما جعل الإدارة تتسرع في إغلاق ملف تجديد عقد الحارس البرازيلي الذي يتبقى على عقده عام.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع الحارس البرازيلي من صفوف فريق غريميو مطلع موسم 2018 - 2019 إلا أنه لم يشارك إلا الموسم اللاحق بسبب إصابة في الكتف أبعدته طويلاً عن الملاعب.

ويستعد الاتحاد إلى خوض مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الرابعة عندما يستضيف نادي أبها على أرضية مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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